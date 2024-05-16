SOTA media признали нежелательной организацией
SOTA media признали нежелательной организацией в России, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
«Публикуемые SOTA media материалы представляют собой не что иное, как откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Генпрокуратура считает, что целью организации является «подрыв духовно-нравственных основ российского общества».
Генпрокуратура утверждает, что SOTA media распространяла «недостоверную информацию и материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных сил» России, в связи с чем ранее был заблокирован сайт организации.
Компания зарегистрирована в 2022 году в Вильнюсе. По версии Генпрокуратуры, руководство SOTA media «действует по заданию иностранных неправительственных организаций», а также сотрудничает с признанной иноагентом компанией «Медиапроект «ОВД-Инфо».
Sota.Vision (признана иноагентом) основала в 2015 году Александра Агеева (Айнбиндер), которую признали иноагентом в 2022 году. Затем название сократили до SOTA.
Летом 2022 года SOTA заявило, что несколько журналистов издания «устроили рейдерский захват», в частности под их контролем оказался телеграм-канал Sotaproject. Издание обвинило в «захвате» соцсетей проекта редактора новостей Алексея Обухова.
Статус нежелательной подразумевает запрет на деятельность таких организаций в России. За участие или финансирование ее работы предусмотрена административная и уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы. Теперь SOTA media должен внести в соответствующий реестр Минюст. Сейчас в этом списке 161 организация.
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