Военная операция на Украине , 16 мая, 10:53
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Минобороны России заявило о потере Украиной трех боевых самолетов
Минобороны: российские силы сбили два украинских Су-25, у Змеиного — один Су-24
Российское военные заявили, что сбили два штурмовика Су-25 и один бомбардировщик Су-24 *
Российское вооруженные силы сбили три украинских боевых самолета: два штурмовика Су-25 и один тактический бомбардировщик Су-24. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
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