Минобороны России заявило о потере Украиной трех боевых самолетов

Минобороны: российские силы сбили два украинских Су-25, у Змеиного — один Су-24

Российское военные заявили, что сбили два штурмовика Су-25 и один бомбардировщик Су-24 *

Фото: РИА Новости

Российское вооруженные силы сбили три украинских боевых самолета: два штурмовика Су-25 и один тактический бомбардировщик Су-24. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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