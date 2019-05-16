ФБР назвало россиян причастными к крупной преступной кибергруппировке

Европол заявил о разоблачении деятельности преступной группировки, похитившей порядка $100 млн у компаний из ЕС и США. В числе подозреваемых оказались пятеро граждан России, которые, по данным следствия, находятся в бегах

Здание Полицейской службы Европейского союза (Европол) в Гааге. (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

США и их европейским партнерам удалось нейтрализовать кибер-группировку, использовавшую вирус GozNym, чтобы похитить порядка $100 млн. у более чем 41 тыс. организаций и физических лиц в США и европейских странах. Об этом сообщается в пресс-релизе Европола. Так называемая «группировка GozNym» набирала участников на подпольных русскоязычных интернет-форумах, отмечается в документе. Лидер группировки сейчас находится в Грузии, где ему были предъявлены обвинения.

В ходе расследования обвинения были предъявлены в том числе пяти россиянам, которые находятся в бегах, сообщает Европол. В числе находящихся под подозрением россиян — один из предполагаемых создателей вируса GozNym, а также предполагаемые участники схем по отмывании похищенных хакерами денег, говорится в пресс-релизе.

В ходе прошедшей 16 мая в Гааге пресс-конференции, посвященной итогам расследования, спецагент ФБР Роберт Аллен Джонс назвал имена подозреваемых россиян. Ими оказались Виктор Владимирович Еременко, Владимир Горин, Фархад Рауф Оглы Манохин, Константин Волчков и Руслан Владимирович Катиркин. Джонс указал, что в настоящее время подозреваемые находятся в России.

По данным обвинения, киберпреступники совершали следующие противозаконные действия: