ФБР назвало россиян причастными к крупной преступной кибергруппировке

США и их европейским партнерам удалось нейтрализовать кибер-группировку, использовавшую вирус GozNym, чтобы похитить порядка $100 млн. у более чем 41 тыс. организаций и физических лиц в США и европейских странах. Об этом сообщается в пресс-релизе Европола. Так называемая «группировка GozNym» набирала участников на подпольных русскоязычных интернет-форумах, отмечается в документе. Лидер группировки сейчас находится в Грузии, где ему были предъявлены обвинения.
В ходе расследования обвинения были предъявлены в том числе пяти россиянам, которые находятся в бегах, сообщает Европол. В числе находящихся под подозрением россиян — один из предполагаемых создателей вируса GozNym, а также предполагаемые участники схем по отмывании похищенных хакерами денег, говорится в пресс-релизе.
В ходе прошедшей 16 мая в Гааге пресс-конференции, посвященной итогам расследования, спецагент ФБР Роберт Аллен Джонс назвал имена подозреваемых россиян. Ими оказались Виктор Владимирович Еременко, Владимир Горин, Фархад Рауф Оглы Манохин, Константин Волчков и Руслан Владимирович Катиркин. Джонс указал, что в настоящее время подозреваемые находятся в России.
По данным обвинения, киберпреступники совершали следующие противозаконные действия:
- заражали компьютеры жертв вирусом GozNym, чтобы получить доступ к данным их онлайн-счетов в банках
- выводили средства с этих счетов и отмывали деньги через контролируемые ими счета в банках в США и других странах