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Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
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Политика ,  
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ФБР назвало россиян причастными к крупной преступной кибергруппировке
Европол заявил о разоблачении деятельности преступной группировки, похитившей порядка $100 млн у компаний из ЕС и США. В числе подозреваемых оказались пятеро граждан России, которые, по данным следствия, находятся в бегах
Здание Полицейской службы Европейского союза (Европол) в Гааге. (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

США и их европейским партнерам удалось нейтрализовать кибер-группировку, использовавшую вирус GozNym, чтобы похитить порядка $100 млн. у более чем 41 тыс. организаций и физических лиц в США и европейских странах. Об этом сообщается в пресс-релизе Европола. Так называемая «группировка GozNym» набирала участников на подпольных русскоязычных интернет-форумах, отмечается в документе. Лидер группировки сейчас находится в Грузии, где ему были предъявлены обвинения.

В ходе расследования обвинения были предъявлены в том числе пяти россиянам, которые находятся в бегах, сообщает Европол. В числе находящихся под подозрением россиян — один из предполагаемых создателей вируса GozNym, а также предполагаемые участники схем по отмывании похищенных хакерами денег, говорится в пресс-релизе.

В ходе прошедшей 16 мая в Гааге пресс-конференции, посвященной итогам расследования, спецагент ФБР Роберт Аллен Джонс назвал имена подозреваемых россиян. Ими оказались Виктор Владимирович Еременко, Владимир Горин, Фархад Рауф Оглы Манохин, Константин Волчков и Руслан Владимирович Катиркин. Джонс указал, что в настоящее время подозреваемые находятся в России.

По данным обвинения, киберпреступники совершали следующие противозаконные действия:

  • заражали компьютеры жертв вирусом GozNym, чтобы получить доступ к данным их онлайн-счетов в банках
  • выводили средства с этих счетов и отмывали деньги через контролируемые ими счета в банках в США и других странах

Расследование в отношении хакеров началось в 2016 году после инициированной Германией операции против хакерской группировки Avalanche со штаб-квартирой на Украине. Эта группировка оказывала поддержку более 200 хакерам, в том числе тем, кто распространял вирус GozNym.

После разгрома Avalanche правоохранительные органы в США и европейских стран активизировали расследования в отношении использовавших GozNym хакеров — одной из самых опасных группировок, связанной с Avalanche. В поимке киберпреступников участвовали правоохранительные органы США, Германии, Болгарии, Грузии, Молдавии и Украины. Их деятельность поддерживал Европол.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: киберпреступления, российские хакеры, Европол
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