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Политика ,  
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Партия Макрона проиграла на выборах в крупных городах на фоне вируса

Во Франции несмотря на распространение коронавируса провели муниципальные выборы, на которых была зафиксирована низкая явка. Партия президента слабо выступила в крупнейших городах
Эмманюэль Макрон отдает свой голос в первом туре выборов мэра города Ле-Туке (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)

Власти Франции решили не отменять муниципальные выборы, они прошли 15 марта. В итоге на них была зафиксирована низкая явка — только 45,5% избирателей пришли на участки, в 2014 году в первом туре выборов приняли участие 63,55% (данные опроса Ipsos/Sopra Steria).

Партия Макрона «Вперед, республика» показала невысокий результат. Так премьер-министр Эдуар Филипп, который боролся за переизбрание мэром Гавра, получил наилучший результат среди соперников, однако недостаточный, чтобы заручиться победой уже в первом туре. За него проголосовали около 43% избирателей, на втором месте — кандидат от левых Жан-Поль Лекок, получивший около 35% голосов. 

В Лионе, где мэром был ближайший соратник Макрона Жерар Коломб (он не стал принимать участие в выборах), — у кандидата партии президента только четвертый результат, а лидерство захватил кандидат от Партии зеленых Грегори Дусе. Первенство у «зеленых» также в Безансон, Страсбурге и Гренобле, отмечает Radio France International

Удалось выиграть выборы министру бюджета Жеральду Дарманену и министру культуры Франку Ристеру (у него позитивный текст на коронавирус). В Париже у кандидата «Вперед, республика» Аньес Бузен только третий результат (17,6%), а лидирует действующий мэр от социалистов Анн Идальго. За нее проголосовали около 30,2% избирателей столицы, на втором месте представительница консервативных «Республиканцев» Рашида Дати (по предварительным данным, набирает 22%). Все трое вышли во второй тур.

Муниципальные выборы в стране проходят в два тура. Второй намечен на 22 марта, однако может быть отменен. К этому власти призывают многие политики. «Очевидно, второй тур выборов не будет проведен, учитывая ухудшение ситуации с эпидемией. Надо считать избранными тех, кто выиграл в первом раунде, а остальные (выборы) отложить», — заявила лидер Национального объединения (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен. Отложить голосование призывает и лидер партии «Европа Экология Зеленые» Янник Жадо. Его партию называют одним из победителей первого дня голосования. Министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что правительство во вторник встретится с советниками, в том числе представителями науки, чтобы решить, проводить ли второй тур. Президент Франции Эмманюэль Макрон, голосуя в воскресенье, настаивал на том, что демократический процесс должен продолжаться, несмотря на карантинные меры. «Я являюсь гарантом безопасности и здоровья наших граждан, но также и демократической жизни страны», — заявил он.

В Великобритании, где муниципальные выборы должны были пройти 7 мая (должны были также избрать мэра Лондона), они были отложены на год, до мая 2021 года. 

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Эмманюэль Макрон, выборы
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