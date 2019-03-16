Глава УВЗ рассказал о готовности к работе над беспилотным танком Т-90

Глава УВЗ рассказал о готовности к работе над беспилотным танком Т-90

Следующим шагом развития Т-90МС может стать роботизация танка. «Переход к безлюдному варианту напрашивается сам собой», — заявил в интервью РБК гендиректор УВЗ Александр Потапов

Танк Т-90МС (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Одним из следующих этапов совершенствования танка Т-90МС может стать роботизация, заявил гендиректор УВЗ Александр Потапов в интервью РБК.

«Все определяется заказчиком. Он видит, как будет ту или иную технику использовать на театре военных действий. Могу сказать, что наша техника находится уже в такой стадии готовности и имеет такое цифровое обеспечение, что переход к безлюдному варианту напрашивается сам собой», — рассказал Потапов.

Он напомнил, что на выставке IDEX в Абу-Даби, которая проходила в феврале, Уралвагонзавод ​ представил экспортный вариант танка Т-90. «Он внутри весь напичкан «цифрой». Одним из следующих шагов может стать роботизация боевой машины», — сообщил Потапов.

Танк Т-90 C модернизированный (Т-90МС) — экспортный вариант основного боевого танка российской армии. Его создание стало одним из этапов кардинального обновления парка боевых машин и «ответом российских танкостроителей на современные вызовы», говорил ТАСС генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения УВЗ Андрей Терликов.