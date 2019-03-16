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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Глава УВЗ рассказал о готовности к работе над беспилотным танком Т-90
Следующим шагом развития Т-90МС может стать роботизация танка. «Переход к безлюдному варианту напрашивается сам собой», — заявил в интервью РБК гендиректор УВЗ Александр Потапов
Танк Т-90МС (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Одним из следующих этапов совершенствования танка Т-90МС может стать роботизация, заявил гендиректор УВЗ Александр Потапов в интервью РБК.

«Все определяется заказчиком. Он видит, как будет ту или иную технику использовать на театре военных действий. Могу сказать, что наша техника находится уже в такой стадии готовности и имеет такое цифровое обеспечение, что переход к безлюдному варианту напрашивается сам собой», — рассказал Потапов.

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Он напомнил, что на выставке IDEX в Абу-Даби, которая проходила в феврале, Уралвагонзавод ​ представил экспортный вариант танка Т-90. «Он внутри весь напичкан «цифрой». Одним из следующих шагов может стать роботизация боевой машины», — сообщил Потапов.

Танк Т-90 C модернизированный (Т-90МС) — экспортный вариант основного боевого танка российской армии. Его создание стало одним из этапов кардинального обновления парка боевых машин и «ответом российских танкостроителей на современные вызовы», говорил ТАСС генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения УВЗ Андрей Терликов.

Боевые и технические характеристики танка позволяют использовать его в различных погодных условиях, в любое время суток и при разных видах современного наземного боя, говорится на сайте УВЗ.

Т-90 на экспорт

Танк вмещает экипаж из трех человек, обладает комбинированной защитой — с модульной динамической защитой и решетчатыми экранами на кормовых и бортовых проекциях. Масса танка с боекомплектом — 48 т, удельная мощность — не менее 17,7 кВт/т. Максимальная скорость по шоссе 60 км/ч, глубина преодолеваемых бродов — до 1,8 м.

Танк оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А46М-5, рассчитанной на стрельбу разными типами снарядов и управляемые ракеты. Основной прицел наводчика — многоканальный с тепловизором и прибором ночного видения, лазерным дальномером и лазерным каналом управления. По специальному требованию заказчика на танк могут быть установлены кондиционер и вспомогательная дизель-генераторная установка.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: УВЗ, Т-90, Александр Потапов
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