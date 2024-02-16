Глава Николаевской ОВА Ким: в Очакове при ударе поврежден объект инфраструктуры

Украинские власти рассказали о поврежденной инфраструктуре в Очакове

Повреждения в Очакове получил объект транспортной и портовой инфраструктуры, также повреждены газопроводы

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В городе Очакове Николаевской области Украины повреждены предприятие, объект транспортной и портовой инфраструктуры, а также жилые дома в результате обстрела, сообщил глава обладминистрации Николаевской области Виталий Ким.

По его словам, никто не пострадал.

«Пострадала газовая инфраструктура — газорегулирующее оборудование и газопроводы», — уточнили в николаевском филиале «Газсети» на странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил утром 16 февраля об атаке на свою «прифронтовую» теплоэлектростанцию, не уточнив ее точного местонахождения. «Пострадавших нет. Повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты ликвидируют последствия обстрела», — доложили в компании.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.