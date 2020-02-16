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В Чечне попросили чехов не переживать из-за названия их страны

Министр информации Чечни Джамбулат Умаров напомнил о тех, кто называл чеченцев «чехами»
Андрей Бабиш (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Министр по национальной политике и внешним связям и информации Чеченской республики Джамбулат Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва» ответил на слова чешского премьера Андрея Бабиша, которому не понравилась идея называть страну по-английски Сzechia из-за якобы созвучия этого наименования слову «Чечня».

По мнению Умарова, мотив высказывания Бабиша заключался в том, чтобы «понравиться русофобской и чеченофобской публике на Западе». По словам министра, волноваться чешскому премьеру не надо. «Чехам очень далеко до чеченцев. Чеченский народ несильно будет переживать, если кому-то неприятно называть себя чеченцами», — заявил он.

Умаров напомнил, что чеченцев называли чехами те, что «пытался сделать их рабами и поставить на колени». «Чеченцам чужд язык ультиматумов или угроз. Это вызывает у нас чувство смеха. Не надо быть большим историком, чтобы знать, чем заканчивались такие походы для тех, кто называл нас «чехами», — добавил министр.

Свое заявление Бабиша сделал в интервью Wall Street Journal. Он выразил недовольство предложением президента страны Милоша Земана, который посчитал правильным называть страну в ООН «Чехией», а не «Чешской республикой».

«Мне это совсем не нравится. Потому что тогда вы будете путать Чехию, Чечню <...> Мы Чешская Республика. И я не знаю, кто придумал такую глупую идею. Безумие», — сказал Бабиш.

Название Czechia впервые появилось на латыни в 1634 году, на английском языке — в 1841 году. После раздела Чехословакии страну тем не менее начали называть «Чешской республикой». В 2016 году Czechia стало использоваться в ООН как сокращенный вариант перевода географического названия страны.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Чехия, Чечня
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