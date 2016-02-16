Тупик после Майдана: как Украина оказалась на грани политического кризиса

Президент Петр Порошенко призвал премьера Арсения Яценюка к тотальному переформатированию правительства. Пробуксовка заявленных после революции реформ провоцирует недоверие общества и западных партнеров к новой власти

Около 200 человек требуют у Верховной рады отставки кабинета министров во главе с премьер-министром Арсением Яценюком (Фото: ИнА «Украинское фото»)

Во вторник премьер Украины Арсений Яценюк выступает в парламенте с кратким отчетом правительства за 2015 год. Украинские СМИ и политики не исключали, что итогом дня может стать отставка премьера.

Перед выступлением премьера в специальном заявлении, опубликованном на президентском сайте, Петр Порошенко призвал Яценюка к «тотальному переформатированию» правительства, ничего не сказав об отставке самого премьера.​ С точки зрения Порошенко, «чтобы восстановить доверие [к правительству], терапии уже мало, нужна хирургия».

Основная претензия к кабинету министров — недостаточный ход реформ. Об этом говорят не только внутри страны, но и на международном уровне. Обеспечить работу правительства технократов для проведения реформ призывают Киев США, Канада, страны ЕС, а директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард увязывает исполнение реформ с выделением кредита. РБК проанализировал, как решаются пять главных задач, которая ставила перед собой новая власть после революционных событий на Майдане

Медленные реформы

За исполнением реформ следят многочисленные экспертные организации. Экспертная площадка экономистов VoxUkraine выпускает специальный Индекс мониторинга реформ, который комплексно оценивает усилия правительства по проведению экономических реформ. За период с 25 января до 7 февраля значение индекса составило 0,6 балла из пяти возможных. «Политические события затмевают осуществление экономических реформ», — объясняется в документе.

Украинские эксперты оценивают ход реформ по-разному. Президент Центра экономического развития Александр Пасховер в интервью украинскому порталу Reed заявил, что позитивно оценивает произошедшее за полтора года, а когда критическая масса реформ будет достигнута, начнутся перемены в ключевых областях.

«Мы не можем сказать, что есть какие-то реформы не на бумаге и не в Facebook, очевидные для экспертного сообщества и для населения», — не согласен с ним Сергей Марченко из Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе.

Тем не менее стране удалось улучшить свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business. В рейтинге ведения бизнеса за 2016 год Украина занимает 83-е место, а годом ранее занимала 87-е. По показателю «регистрация предприятий» позиции улучшились на 40 мест.

Проблемы в экономике

«Аннексия Автономной Республики Крым и военный конфликт на востоке страны с начала​ 2014 года сыграли решающую роль в усилении существующих дисбалансов в национальной экономике», — объясняет неутешительные показатели в первом абзаце своего отчета за 2015 год правительство. Однако, гордится правительство, в третьем квартале 2015 года впервые за последние два года зафиксирован рост ВВП в расчете к предыдущему кварталу (сезонно скорректированный). Если в первом квартале 2015 года падение ВВП составило 5,3%, то уже в третьем квартале ВВП увеличился на 0,5%, сообщают авторы отчета.

Тем не менее Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста экономики страны в 2016 году с 2,4 до 1,1%.

Серьезный спад был зафиксирован в промышленности, торговле и транспорте, признает правительство. К концу предыдущего года спад производства в промышленности замедлился с 21,3 до 13,4%. Рост цен по итогам года составил 43%.

Стабилизировать ситуацию помогли договоренности о реструктуризации внешнего долга (заслуга министра финансов Натальи Яресько, технократа в правительстве) и получение помощи от МВФ.

Однако с сентября Украина не может получить транш от МВФ в размере $1,7 млрд. 10 февраля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард твердо заявила, что ей сложно представить продолжение сотрудничества фонда с Киевом «при отсутствии заметных усилий придать новый толчок реформам в управлении государством и борьбе с коррупцией».

По итогам переговоров было решено, что стороны подготовят план действий, которого Киев должен будет жестко придерживаться.

Евроинтеграция

Правительство признает, что потеря внешних рынков, российского прежде всего, нанесло чувствительный удар по экономике. Российский рынок был практически полностью закрыт, после того как в Брюсселе провалились переговоры между Украиной, ЕС и Россией по вопросам свободной торговли между первой и вторым. Россия, ранее введшая эмбарго на поставку некоторых видов товаров, с 1 января этого года отменила режим свободной торговли с Украиной. В результате экспорт украинских товаров в Россию в 2016 году сократится на 30%, или $1,3 млрд, говорится в презентации, размещенной на сайте Нацбанка Украины 8 февраля.

Прямые потери производителей Украины от эмбарго, введенного Москвой, составят около $98 млн, а в общей сложности, в том числе из-за поднятия тарифов и пошлин, недополучение выручки украинскими производителями должно быть в размере от $420 млн до 600 млн, оценивал последствия в середине января министр экономического развития Айварас Абромавичюс.

Объем торговли с ЕС в денежном выражении также снижается. По данным Госстата, за январь—июнь 2015 года объем торговли составил $13,452 млрд, он уменьшился по сравнению с январем—июнем 2014 года на $5,913 млрд, или на 30,5%. Положительного эффекта не получила Украина и от льготных условий, на которых с 1 января 2015 года работала зона свободной торговли с ЕС (ЕС пошлины на ввоз украинских товаров отменил, а Украина нет). В денежном выражении объемы экспорта товаров сократились в указанный период на 35,6% (или $3,356 млрд) и составили $6,062 млрд, сообщает издание «Апостроф». При этом удельный вес импорта товаров из стран ЕС увеличился.

Однако в парламенте и официальных выступлениях президента на первом плане сейчас вопрос отмены виз между ЕС и Украиной. На саммите в Риге в прошлом году представители обеих сторон признавали, что Киев не приложил достаточно усилий для принятия всех необходимых законов и правил, чтобы отмена виз стала возможной. Несмотря на критику в СМИ, депутаты снова затянули с принятием необходимых актов. Семь законопроектов, необходимых для выполнения требований ЕС для отмены виз, будут проголосованы только 16 февраля.

Территориальная целостность

О необходимости восстановления территориальной целостности Петр Порошенко говорит на всех возможных трибунах. В январе он предложил создать специальный дипломатический формат для обсуждения вопроса о возвращения Крыма. Хотя с тех пор никакого продвижения в этом вопросе не произошло. За недостаточность внимания и действий в отношении Крыма президента критикуют представители крымских татар, перебравшихся в Киев. Они своими силами проводят общественную блокаду полуострова, не пропуская через границы товары.​

Реинтеграции Донбасса также не произошло. На мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в выходные, Порошенко вновь говорил о намерении выполнять минские договоренности. Однако парламент страны так пока и не назначил дату рассмотрения конституционных поправок во втором чтении, которые дали бы части Донбасса особый статус местного самоуправления. Вместо этого Рада отсрочила решение вопроса. Закон об особом статусе и вопрос амнистии также отложены. Украинские эксперты и СМИ объясняют это тем, что в парламенте нет 300 депутатов, готовых поддержать конституционные изменения с вытекающими политическими последствиями.

Правительство в своем отчете указывает на то, что Украине удалось добиться не только международной солидарности и осуждения России, но и укрепить вооруженные силы. В 2015 году расходы на оборону и безопасность по сравнению с 2014 годом были увеличены в 1,5 раза (на 32,1 млрд гривен), до 95,8 млрд гривен.

Реформа госуправления

Одно из самых масштабных преобразований, которое властям удалось принять в окончательном варианте, заработает с 1 мая — реформа государственной службы. Закон вводит конкурсы на все должности госслужбы, обеспечивает разделение политических должностей и должностей государственной службы. По новым правилам депутаты, министры и их помощники, советники, пресс-секретари и обслуживающий персонал не будут являться госслужащими. Госслужащим высшей категории запретят быть членами политический партий.

Реформируется система оплаты труда: будут увеличены зарплаты чиновникам (в том числе за счет средств ЕС) и уменьшена доля премий и доплат в структуре оплаты труда госслужащего. Вместо семи категорий госслужащих планируется три. Высший корпус госслужбы будет выбирать специальная комиссия, остальных выберут в результате конкурса, который проведут сами руководители, описывает суть реформы газета «Сегодня».

Сложившуюся практику назначений в министерства и ведомства критикуют многие, в том числе члены кабинета министров, за непрозрачность. Одной из причин своей отставки министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичюс назвал попытку навязать ему в заместители человека, которого он назначать не хотел. Речь шла об исполнительном директоре НАК «Нафтогаз Украины» Андрее Пасишнике, а навязывал его кандидатуру зампред президентской фракции БПП и давний друг президента Игорь Кононенко.

«Как кабмин оценивает свою деятельность? Они говорят, что закон про госслужбу ​— это победа. Да, действительно, он принят, но это произошло с опозданием на год и под очень серьезным давлением ЕС и общества», — оценивает реформу Вадим Миський, координатор экспертных групп «Реанимационного пакета реформ» в интервью украинскому порталу Reed.

Продолжается процесс люстрации, хотя ему и уделяется гораздо меньше общественного внимания. Всего под действие закона об очищении власти за год подпали 860 чиновников, отчитался общественный люстрационный комитет на своей странице в Facebook. Они были внесены в государственный реестр Минюста с запретом занимать должности в течение десяти лет. Минюст также проводит проверку 48 тыс. действующих государственных служащих, 37 тыс. претендентов на работу в государственных структурах и 4898 судей.

Борьба с коррупцией

В опубликованном в январе Индексе восприятия коррупции Transparency International Украина улучшила свои позиции, поднявшись с 142-го места на 130-е. Но эти все еще низкие показатели эксперты TI объяснили медлительностью правительства в проведении новых необходимых реформ (Россия занимает 119-е место).

Подводя итоги 2015 года, Порошенко в качестве достижения​​ привел начало работы антикоррупционных органов. За год, прошедший с формирования коалиционного правительства, на Украине были созданы четыре специальных органа для борьбы с коррупцией: Национальное антикоррупционное бюро, Специальная антикоррупционная прокуратура, Национальное агентство противодействия коррупции и Национальное агентство для поиска и управления активами, полученными от коррупционной деятельности. Принят был и программный документ — «Антикоррупционная стратегия на 2015–2017 годы». Однако в полную силу все перечисленные органы пока не заработали.

Отсутствие реформ и плохая борьба с коррупцией стали главными лозунгами губернатора Одесской области Михаила Саакашвили​. Экс-президент Грузии провел серию экономических форумов, посвященных реформам, а его соратники говорят о необходимости сформировать партию.

Дефицит доверия

По оценке группы международных и украинских экспертов, подписавших в понедельник обращение на платформе международного фонда «Возрождение», на Украине происходит настоящий политический кризис. «Нынешний политический кризис на Украине — это прежде всего кризис доверия. Люди потеряли уверенность в работоспособности политических институтов, способности правительственных институтов и их руководителей проводить реформы в направлении, определенном и провозглашенном во время «революции достоинства», — говорится в заявлении, которое подписали руководители ведущих экспертных центров.

Они рекомендуют прежде всего отстранить от власти людей с очевидным конфликтом интересов. С прошлого года украинские СМИ опубликовали множество материалов о попытках людей в правящей коалиции, в том числе в окружении президента, влиять на назначения на разные государственные посты.

СМИ и депутаты обвиняют Игоря Кононенко, друга и бизнес-партнера президента, в попытках назначить своих людей на должности управляющих госкомпаниями. Лидер объединения УКРОП Геннадий Корбан обвинил Кононенко в том, что его люди возглавляют компании «Центрэнерго», Одесский припортовый завод (ОПЗ), «Укртранснафта», «Укргидроэнерго» и «Укргаздобыча». Давний друг президента назвал это враньем. «По Одесскому припортовому, когда дошли до какой‑то конкретики и назвали фамилию Ольги Ткаченко — по их утверждению, члена наблюдательного совета, — якобы связанной со мной, выяснилось, что такого человека вообще нет в набсовете! А по другим объектам даже фамилий не было названо», — отбился Кононенко в интервью журналу «Новое время».

Не утихает скандал вокруг генпрокурора Виктора Шокина. Претензии к тому, как ведутся дела в Генпрокуратуре, есть не только у общественников, но и у международных структур. Так, Совет Европы критиковал Украину за ход расследований событий в Одессе и на Евромайдане. А в понедельник в отставку подал замгенпрокурора Виталий Касько. Он заявил, что при нынешнем руководстве ведомства «невозможно создать на Украине настоящую прокуратуру европейского образца».

Деятельность правительства за год также не раз критиковалась самими его сотрудниками, за отчетный период заявления об отставке подали пятеро министров: министр здравоохранения Александр Квиташвили, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, министр информполитики Юрий Стець, министр аграрной политики Алексей Павленко, министр экономического развития Айварас Абромавичюс. Однако затем все, кроме последнего, отозвали свои заявления и выразили готовность работать.