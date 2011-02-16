Новым главой ГУВД по Кубани стал липецкий милиционер

В скандально известном ГУВД Краснодарского края, на подведомственной территории которого произошло массовое убийство в станице Кущевская, сменилось руководство. Это ведомство возглавил бывший главный милиционер Липецкой области Владимир Виневский.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении В.Виневского с поста главы ГУВД по Липецкой области и назначении его на должность начальника ГУВД по Кубани.

Напомним, В.Виневский занял пост бывшего начальника кубанского ГУВД Сергея Кучерука, которого уволили из-за произошедшего в Кущевской убийства семьи фермера от рук бандитов, терроризировавших станицу с середины 90-х. Кроме С.Кучерука, своей должности лишился и начальник Кущевского районного ОВД Виктор Бурносов.

Напомним, 5 ноября 2010г. в двухэтажном частном доме в станице Кущевская Краснодарского края были найдены тела 12 человек, в том числе четырех детей, погибших насильственной смертью. По данному факту было возбуждено дело по ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц).

Под стражу были взяты лидеры организованной преступной группы (ОПГ) станицы Кущевской Сергей Цапок и Вячеслав Цеповяз, а также несколько рядовых участников банды.