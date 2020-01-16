Журналисты узнали об «остром желании» Трампа встретиться с Путиным

По данным журналистов The Washington Post, Трамп после победы на выборах настолько сильно хотел встречи, что спрашивал о ней даже во время интервью с кандидатом на пост главы Госдепа

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп стремился встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным еще до своего официального вступления в должность в январе 2017 года, утверждают два журналиста The Washington Post, Филип Ракер и Кэрол Леонниг, в своей книге об американском лидере «A very stable genius» («Очень стабильный гений»).

По их информации, Трамп настолько сильно хотел этого, что во время переходного периода после выборов прервал собеседование с одним из кандидатов на пост госсекретаря, чтобы задать вопрос в связи с этим «острым желанием»: «Когда я смогу встретиться с Путиным? Я могу встретиться с ним до церемонии инаугурации?».

Как пишут журналисты, после первых личных переговоров двух президентов на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года Трамп «быстро провозгласил себя экспертом по России». В частности, он стал отвергать мнение занимавшего тогда пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, который в 1990-е был представителем нефтяной компании ExxonMobil в Москве, неоднократно встречался с Путиным и является обладателем ордена Дружбы.

«У меня были двухчасовые переговоры с Путиным. Это все, что мне нужно знать. Я обо всем составил мнение. Я все понял», — говорил Трамп Тиллерсону.