Журналисты узнали об «остром желании» Трампа встретиться с Путиным

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 61,43 (+0,02) Quote, 15 янв, 12:16
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 68,37 (-0,05) Quote, 15 янв, 12:16
Не по Вану шапка: почему лидеры китайских корпораций не доверяют детям Pro, 10:38 Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат Бизнес, 10:35 10 закрытых клубов от Лондона до Сочи РБК и Reef Residence, 10:30 Медики сообщили о состоянии пострадавшей при стрельбе в суде в Кузбассе Общество, 10:23 В Ульяновской области 13 человек пострадали после ДТП с автобусом Общество, 10:19 Как модерация с помощью роботов делает онлайн-покупки безопасными Тренды, 10:16 Мишустин сообщил о своих планах на посту премьера Политика, 10:11 Мишустин анонсировал изменения в правительстве Политика, 10:09 Курс рубля вырос перед рассмотрением Мишустина на пост главы кабмина Quote, 10:02 Индекс Мосбиржи вырос перед рассмотрением Мишустина на пост главы кабмина Quote, 10:01 «Лучше известное зло»: Карлос Гон — о долгом пребывании на посту Pro, 09:59 Hyundai и Kia оценили автомобильный стартап экс-главы Yota в €3 млрд Бизнес, 09:55 Турчак заявил о сохранении Медведевым поста председателя «Единой России» Политика, 09:54 Как короткий перерыв помогает мозгу с усвоением информации Экономика образования, 09:48 
Политика ,  
0 

Журналисты узнали об «остром желании» Трампа встретиться с Путиным

По данным журналистов The Washington Post, Трамп после победы на выборах настолько сильно хотел встречи, что спрашивал о ней даже во время интервью с кандидатом на пост главы Госдепа
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп стремился встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным еще до своего официального вступления в должность в январе 2017 года, утверждают два журналиста The Washington Post, Филип Ракер и Кэрол Леонниг, в своей книге об американском лидере «A very stable genius» («Очень стабильный гений»).

По их информации, Трамп настолько сильно хотел этого, что во время переходного периода после выборов прервал собеседование с одним из кандидатов на пост госсекретаря, чтобы задать вопрос в связи с этим «острым желанием»: «Когда я смогу встретиться с Путиным? Я могу встретиться с ним до церемонии инаугурации?».

СМИ узнали о ругани Трампа из-за пропущенного звонка Путина
Политика

Как пишут журналисты, после первых личных переговоров двух президентов на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года Трамп «быстро провозгласил себя экспертом по России». В частности, он стал отвергать мнение занимавшего тогда пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, который в 1990-е был представителем нефтяной компании ExxonMobil в Москве, неоднократно встречался с Путиным и является обладателем ордена Дружбы.

«У меня были двухчасовые переговоры с Путиным. Это все, что мне нужно знать. Я обо всем составил мнение. Я все понял», — говорил Трамп Тиллерсону.

Михаил Троицкий Трамп-2020: какой будет политика США в год президентских выборов
Мнение

В начале января издание Business Insider цитировало еще одну книгу о Трампе, которую написал журналист Питер Берген. В ней утверждалось, что в конце января 2017 года — вскоре после инаугурации и во время визита тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй в Вашингтон — президент обругал сотрудников Белого дома, которые не сообщили ему о пропущенном звонке от Путина. «Вы шутите? <...> «Что вы за быки? Как такое может быть, что мне звонит Путин, а вы не соединяете?» — возмутился Трамп.

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, инаугурация
Материалы по теме
Путин, Трамп, Зеленский: о ком читали больше всего в 2019 году
Общество
Путин поздравил Трампа и других лидеров с наступающим Новым годом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter