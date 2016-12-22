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Телеобращение Путина заняло первое место по числу зрителей в Латвии
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Телеобращение Путина заняло первое место по числу зрителей в Латвии
Политика, 16 янв, 20:00
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Телеобращение Путина заняло первое место по числу зрителей в Латвии
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина в Латвии на двух каналах в общей сложности посмотрели 277 тыс. телезрителей. Выступление латвийского президента в Новый год заинтересовало 196 тыс.
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Данные о самых популярных передачах 2017 года опубликовало латвийское агентство TNS Kantar. Из них следует, что за год четвертой по популярности передачей стало новогоднее обращение президента Раймондса Вейониса, которое посмотрели 196 тыс. жителей Латвии на канале PBK. Большее количество людей (около 277 тыс. человек) в совокупности посмотрели новогоднее обращение Владимира Путина, которое транслировалось сразу на двух каналах: «РТР-Балтия» и РВК. Каждое по отдельности заняло соответственно 25-е и 32-е места в годичном рейтинге.

Данные TNS Kantar между тем показывают, что предпочтение в эфире жители Латвии отдают спортивным трансляциям. Если учитывать данные о показах передач на каждом отдельном канале, то первое место с большим отрывом занял матч Латвия — Швеция на майском чемпионате мира по хоккею в Германии и Франции (245 тыс.), показанный на TV3, а третье место — баскетбольный поединок Латвия — Словения на чемпионате Европы летом этого года (202 тыс.). Между ними оказалось исполнение национального гимна Латвии (207 тыс.).

Другую картину Kantar выявил в Эстонии, где с большим отрывом первое место заняло новогоднее обращение президента страны Керсти Кальюлайд (213 тыс.). В этой стране обращение Владимира Путина также транслировалось по двум каналам, но в совокупности его посмотрели лишь 124 тыс. зрителей.

Второе место в Эстонии заняла популярная телевикторина «Эстонская игра» (187 тыс.), а третье — новогоднее шоу на канале ETV (182 тыс.).

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Латвия , Эстония , Телевидение
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