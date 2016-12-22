Reuters узнал о планах ЕС вывести Панаму и ОАЭ из черного списка офшоров

Евросоюз может исключить из черного списка офшоров восемь стран, сообщает Reuters со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. Соответствующие предложения, по информации агентства, будут рассмотрены на встрече послов стран ЕС в среду, 17 января.
В частности, речь идет о Панаме, Южной Корее, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Барбадосе, Гренаде, Макао, Монголии и Тунисе. По данным агентства, представители стран ЕС рекомендовали вывести эти страны из черного списка офшоров, поскольку те согласились на изменение своей налоговой политики.
После обсуждения на уровне послов это предложение, как ожидается, будет одобрено на встрече министров финансов стран ЕС, намеченной на следующую неделю, добавляет агентство.
Евросоюз опубликовал так называемый черный список офшоров, куда вошли юрисдикции, отказавшиеся от сотрудничества с Брюсселем, в начале декабря минувшего года. Всего в нем оказалось 17 государств: Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Макао, Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис, Южная Корея, Панама и ОАЭ.
Еще 47 стран тогда же стали фигурантами серого списка — те, что, по мнению Брюсселя, не соответствуют стандартам Евросоюза по финансовой прозрачности и борьбе со сверхльготными налоговыми режимами, но собираются менять свою налоговую политику.