Суд признал Pussy Riot экстремистской организацией

Деятельность панк-группы в России запрещена. В сентябре четыре участницы коллектива были осуждены на срок до 13 лет по делу о фейках, они находятся за границей и объявлены в розыск

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Панк-группа Pussy Riot признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России. Решение принял Тверской районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры, сообщили РБК в его пресс-службе.

«Удовлетворены административные исковые требования заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о признании Объединения «Панк-группа Pussy Riot» экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Генпрокуратура попросила суд признать Pussy Riot экстремистской организацией и запретить ее деятельность в стране в конце ноября.

В середине сентября участниц группы заочно приговорили к лишению свободы на срок от восьми до 13 лет по делу о распространении фейков о российской армии. Решение принял Басманный районный суд Москвы. Мария Алехина получила 13 лет колонии общего режима, Тасо Плетнер — 11 лет колонии общего режима, Диана Буркот и Алина Петрова — по восемь лет колонии общего режима.

Кроме того, Алехиной и Плетнер запретили администрировать интернет-сайты в течение пяти лет, Борисовой, Буркот, Петровой — четыре года. Следствие пришло к выводу, что Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер в декабре 2022 года, будучи за границей, разместили в соцсетях клип на песню и текстовый комментарий.

«Фактически в них содержится заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции», — заявили в Генпрокуратуре.

Кроме того, в прошлом апреле, как установило следствие, Плетнер, Петрова и Алехина во время протестной акции в одном из мюнхенских музеев «выкрикивали лозунги, содержащие заведомо недостоверные сведения об уничтожении российскими военными гражданской инфраструктуры в Мариуполе».

Борисова, Петрова, Буркот и Плетнер объявлены в розыск. До этого Минюст внес в реестр иностранных агентов участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину.