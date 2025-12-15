 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Суд признал Pussy Riot экстремистской организацией

Деятельность панк-группы в России запрещена. В сентябре четыре участницы коллектива были осуждены на срок до 13 лет по делу о фейках, они находятся за границей и объявлены в розыск
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Панк-группа Pussy Riot признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России. Решение принял Тверской районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры, сообщили РБК в его пресс-службе.

«Удовлетворены административные исковые требования заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о признании Объединения «Панк-группа Pussy Riot» экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Генпрокуратура попросила суд признать Pussy Riot экстремистской организацией и запретить ее деятельность в стране в конце ноября.

В середине сентября участниц группы заочно приговорили к лишению свободы на срок от восьми до 13 лет по делу о распространении фейков о российской армии. Решение принял Басманный районный суд Москвы. Мария Алехина получила 13 лет колонии общего режима, Тасо Плетнер — 11 лет колонии общего режима, Диана Буркот и Алина Петрова — по восемь лет колонии общего режима.

Участницам Pussy Riot дали от 8 до 13 лет по делу о фейках
Политика
Фото:Baden Roth / Zuma / TACC

Кроме того, Алехиной и Плетнер запретили администрировать интернет-сайты в течение пяти лет, Борисовой, Буркот, Петровой — четыре года. Следствие пришло к выводу, что Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер в декабре 2022 года, будучи за границей, разместили в соцсетях клип на песню и текстовый комментарий.

«Фактически в них содержится заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции», — заявили в Генпрокуратуре.

Кроме того, в прошлом апреле, как установило следствие, Плетнер, Петрова и Алехина во время протестной акции в одном из мюнхенских музеев «выкрикивали лозунги, содержащие заведомо недостоверные сведения об уничтожении российскими военными гражданской инфраструктуры в Мариуполе».

Борисова, Петрова, Буркот и Плетнер объявлены в розыск. До этого Минюст внес в реестр иностранных агентов участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину.

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Надежда Сарсания, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Pussy Riot экстремистская организация экстремизм

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Генпрокуратура попросила суд признать Pussy Riot экстремистами
Общество
Путин предложил «не размахивать мечом» в законе об иноагентах
Политика
Human Rights Watch и разработчика S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательными
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 11:35 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 11:35
Взятки криптовалютой за «крышу» казино обернулись сроком для полицейских Крипто, 12:17
Полиция назвала вероятную причину нападения на учительницу в Петербурге Общество, 12:17
Как развивается российское двигателестроение Отрасли, 12:14
Торговля без выходных: как зарабатывать на срочном рынке #всенабиржу!, 12:04
Мосгорсуд оставил в силе приговор Григорию Мельконьянцу Политика, 12:04
Лес как актив: почему корпоративные эко-проекты терпят неудачи Компании, 12:00
Игра на опережение: что ожидает ИТ-рынок в 2026 году Компании, 12:00
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Подведены итоги исследования о взгляде бизнеса на судебную систему Компании, 12:00
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Поиск пропавших в Пермском крае 15 туристов осложнил снегопад Общество, 11:53
Клуб Малкина установил уникальное достижение в НХЛ Спорт, 11:48
Кандидат-«волчок» — новая проблема для работодателей. Как его распознать Образование, 11:47
Кто из теннисистов отказался выступать за Россию после февраля 2022 года Спорт, 11:47
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42