Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 62,55 (-0,67) Quote, 13 дек, 13:53
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 69,86 (-0,57) Quote, 13 дек, 13:53
Десятки тысяч сторонников «сардин» вышли с протестом в Риме Политика, 05:30 Боливия выдаст ордер на арест экс-президента Эво Моралеса Политика, 05:29 ВС Литвы показали видео танковых стрельб США на границе с Белоруссией Политика, 04:54 Главное — тексты: из какой литературы вырос русский рэп РБК и Билайн, 04:40 В России выявили новый канал утечек персональных данных Технологии и медиа, 04:37 Власти Венесуэлы обвинили лидеров оппозиции в подготовке терактов Политика, 04:10 В США допустили возможность преодоления гиперзвуковой ракетой ПВО России Политика, 03:47 Когда соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 03:20 NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана Политика, 03:08 В США ранили человека в результате стрельбы в торговом центре Общество, 03:03 Умер белорусский хоккеист Владимир Цыплаков Спорт, 02:36 Сериальный убийца или прожигатель фейерверков: кто вы на Новый год. Тест РБК и Huawei, 02:30 Сенатор-республиканец предсказал прекращение процедуры импичмента Трампа Политика, 02:11 «Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Анже» Спорт, 01:37
Политика ,  
0 
Десятки тысяч сторонников «сардин» вышли с протестом в Риме
По подсчетам полиции в центре Рима собрались 40 тыс. человек. Участники акции, называющие себя «сардинами», выступают против экс-главы МВД Маттео Сальвини в преддверии выборов в стране
Фото: Yara Nardi / Reuters

До 40 тыс. человек, по данным полиции, вышли в субботу на протесты, организованные массовым движением под названием «cардины». Оно зародилось около месяца назад в знак протеста против одного из лидеров правой партии «Лига Севера», бывшего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, сообщает Reuters.

Движение «сардин» возникло в Болонье в ноябре этого года после того, как 32-летняя Маттиа Сантори и трое ее друзей в социальных сетях призвали всех выйти на площадь с лозунгами против «Лиги» Сальвини, которая рассчитывает на победу на предстоящих в конце декабря выборах в регионе Эмилия-Романья (традиционно считает оплотом левых).

Первая акция в Болонье в итоге собрала до 15 тыс. человек. Затем подобные акции прошли и в других городах Италии. Субботняя демонстрация в Риме стала пока самой многолюдной.

На площадь у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано в Риме вышли студенты, пенсионеры и семьи с детьми, сообщает Reuters. Организаторы движения «сардин» утверждают, что они не связаны с политическими партиями. Cам Сальвини считает, что за «сардинами» стоит правящая леволиберальная Демократическая партия.

Автор: Мария Бондаренко
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter