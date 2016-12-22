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Суд в США признал неконституционной реформу здравоохранения Обамы
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Суд в США признал неконституционной реформу здравоохранения Обамы
Политика, 08:12
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Суд в США признал неконституционной реформу здравоохранения Обамы
Главное достижения президентства Барака Обамы — закон о реформе здравоохранения, признан не соответствующим конституции. Так решил федеральный суд в Техасе. Дональд Трамп назвал вердикт «отличной новостью для Америки»
Барак Обама (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Федеральный судья Рид О'Коннор в городе Форт-Уэрт, штат Техас, признал неконституционным Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении (Patient Protection and Affordable Care Act), более известный, как «Обамакер», сообщает The Wall Street Journal. Этот закон демократами подавался как главное достижение администрации Барака Обамы, а обещание его отменить было одним из главных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа.

С иском обратились правительства 20 штатов с республиканским большинством, которые утверждали, что отмена штрафа за отсутствие медицинской страховки лишила смысла весь закон. Представители 16 штатов, где правят демократы, оспаривали это положение и пообещали оспорить решение О'Коннора, в том числе в Верховном суде.

Президент США Дональд Трамп назвал вердикт «отличной новостью для Америки». «Вау, но неудивительно, что «Обамакер» был признан неконституционным», — написал он в Twitter.

Обама провел реформу здравоохранения, пообещав, что в результате в стране не останется граждан без медицинской страховки. Ключевым моментам реформы стала обязанность каждого иметь медицинскую страховку — за ее отсутствие были предусмотрены штрафы, чтобы заставить покупать страховку молодых американцев, которые часто отказывались это делать.

Самыми «дорогими» расходными статьями реформы стали два пункта. Во-первых, страховым компания запретили устанавливать цену страховки в зависимости от состояния здоровья клиента на момент ее приобретения (pre-existing condition). Во-вторых, по родительской страховке медицинские услуги получали также дети до 26 лет.

Обама публично неоднократно обещал, что после реформы граждане смогут сохранить свои страховые планы, если они были ими удовлетворены. Однако в результате реформы стоимость медицинского страхования выросла, причем во многих штатах рост составил более 80-100%. Республиканцы неоднократно предъявляли этот сюжет как доказательство лжи Обамы десятками миллионов американцев.

​Победивший на выборах в 2016 году Дональд Трамп в ходе выборной кампании обещал отменить реформу здравоохранения Обамы, однако не смог заручиться должной поддержкой в конгрессе. Тем не менее республиканцам удалось добиться отмены штрафа за отказ приобретать страховку, доказав, что правительство не имеет права заставлять американцев приобретать какие-либо услуги.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Барак Обама , реформа здравоохранения , Дональд Трамп
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