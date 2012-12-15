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На Лубянке задержали лидеров оппозиции
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На Лубянке задержали лидеров оппозиции
Политика, 15 дек 2012, 16:08
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На Лубянке задержали лидеров оппозиции
На Лубянской площади, где сегодня проходит несанкционированнапя акция оппозиции, начались задержания.
Фото: РБК

У Соловецкого камня, куда участники акции возлагают цветы, задержана Ксения Собчак. "Меня задержали", - написала К.Собчак в своем Twitter.

Кроме того, задержаны Сергей Удальцов и Илья Яшин. "Задержан возле Соловецкого камня. Без объяснения причин. Везут в ОВД Китай-город. Россия будет свободной!", - написал в Twitter С.Удальцов.

Перед тем, как отправиться в автозак, С.Удальцов успел обратиться к собравшимся. Он заявил, что все прошлогодние требования к власти, включая "коренную политическую реформу", сохраняются. Оппозиционер еще намеревался зачитать стихи Пушкина, но не успел.

Чуть позднее задержали Алексея Навального. "Это традиционный, очень неоригинальный твит из автозака. Бред вообще какой-то. Просто выхватили из толпы", - сообщил в своем Twitter оппозиционер.

В столичной полиции уже объяснили мотивы задержания оппозиционных лидеров. "Сергей Удальцов, Ксения Собчак и Илья Яшин задержаны, как непосредственные организаторы и подстрекатели, призывавшие граждан к организации несанкционированного мероприятия", - говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

В столичной полиции, по данным на 16.00 мск, на Лубянской площади насчитали около 700 граждан, из них более 300 – представители СМИ и блогеры. "Во избежание споров о численности в ближайшее время пресс-службой столичной полиции всем заинтересованным СМИ и общественности будут предоставлены фотографии высотной съемки, соответствующие времени сообщения и подтверждающие эти данные", - пообещили в полицейском ведомстве.

В то же время, по оценкам корреспондента РБК, Лубянскую площадь сегодня посетили несколько тысяч человек. Люди приходят, возлагают цветы у Соловецкого камня, покидают площадь, им не смену приходят новые участники.

В ГУ МВД по Москве также предупредили, что "в связи с тем, что граждане отказываются расходиться, а площадь фактически не вмещает такое количество собравшихся, что напрямую угрожает их безопасности, полицией будут в ближайшее время предприняты меры для пресечения несанкционированного мероприятия".

Корреспондент РБК сообщает о начале массовых задержаний. Сотрудники ОМОНа входят в толпу и задерживают людей, выкрикивающих лозунги. По данным на 16.30 мск, задержаны 10 человек.

Лубянскую площадь в центре Москвы сегодня окружили несколько десятков полицейских автобусов. Сотрудники правопорядка значительно усилили свое присутствие в связи с несанкционированной акцией оппозиции, которая началась в 15.00 мск. Ранее на этот день лидеры протестного движения планировали шествие под названием "Марш свободы", однако акцию не удалось согласовать с городскими властями.

Теги: Москва , митинг , оппозиция
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