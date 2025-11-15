Болгарский депутат заявил об «исчезновении» России из учебников географии
Сведения о России и Москве изъяты из учебников географии в Болгарии — информация «просто исчезла». Об этом заявил член Национального парламента Болгарии, лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов на II международном симпозиуме «БРИКС — Европа» в Сочи, передает корреспондент РБК.
«Недавно я увидел, что написано в учебнике у моей дочери о России. Знаете, что написано? Там ничего нет <...> Это удивило даже нас в Болгарии — привыкших ко всякой пропаганде», — сказал политик.
Констадинов подчеркнул, что география не подлежит комментариям и трактованию, так как эта наука формировалась долгое время, но «антироссийская пропаганда» превратила «миллионы лет менее чем в десятилетие».
Второй международный симпозиум «БРИКС — Европа» проводят с 13 по 17 ноября партия «Единая Россия» и международное движение «Другая Украина» совместно с Институтом Европы РАН.
Депутаты ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приехали на него на фоне угроз исключения из партии и обвинений в шпионаже.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России