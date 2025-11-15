Костадин Костадинов (Фото: Валентина Петрова / AP / ТАСС)

Сведения о России и Москве изъяты из учебников географии в Болгарии — информация «просто исчезла». Об этом заявил член Национального парламента Болгарии, лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов на II международном симпозиуме «БРИКС — Европа» в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Недавно я увидел, что написано в учебнике у моей дочери о России. Знаете, что написано? Там ничего нет <...> Это удивило даже нас в Болгарии — привыкших ко всякой пропаганде», — сказал политик.

Констадинов подчеркнул, что география не подлежит комментариям и трактованию, так как эта наука формировалась долгое время, но «антироссийская пропаганда» превратила «миллионы лет менее чем в десятилетие».

Второй международный симпозиум «БРИКС — Европа» проводят с 13 по 17 ноября партия «Единая Россия» и международное движение «Другая Украина» совместно с Институтом Европы РАН.

Депутаты ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приехали на него на фоне угроз исключения из партии и обвинений в шпионаже.