Политика⁠,
0

Болгарский депутат заявил об «исчезновении» России из учебников географии

Костадин Костадинов
Костадин Костадинов
Костадин Костадинов (Фото: Валентина Петрова / AP / ТАСС)

Сведения о России и Москве изъяты из учебников географии в Болгарии — информация «просто исчезла». Об этом заявил член Национального парламента Болгарии, лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов на II международном симпозиуме «БРИКС — Европа» в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Недавно я увидел, что написано в учебнике у моей дочери о России. Знаете, что написано? Там ничего нет <...> Это удивило даже нас в Болгарии — привыкших ко всякой пропаганде», — сказал политик.

Констадинов подчеркнул, что география не подлежит комментариям и трактованию, так как эта наука формировалась долгое время, но «антироссийская пропаганда» превратила «миллионы лет менее чем в десятилетие».

Второй международный симпозиум «БРИКС — Европа» проводят с 13 по 17 ноября партия «Единая Россия» и международное движение «Другая Украина» совместно с Институтом Европы РАН.

Депутаты ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приехали на него на фоне угроз исключения из партии и обвинений в шпионаже.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Мария Васильева Мария Васильева
Болгария Россия история география Москва БРИКС

