 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

«Ростех» наградил создателей новых бомбовых кассет и взрывателей

Фото: «Ростех»
Фото: «Ростех»

В Московском авиационном институте авторов инновационных разработок в сфере вооружений наградили премией имени Героя России Николая Макаровца, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

В частности, российские инженеры создали новую бомбовую кассету и электронный взрыватель для борьбы с беспилотниками, также оружейникам удалось увеличили дальность артиллерийских боеприпасов.

«[Премия] проводится уже шестой год подряд и показывает, что талантливых людей в промышленности становится все больше и больше», — отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Николай Макаровец — конструктор техники, доктор технических наук, профессор, академик РАРАН, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Ученый умер в 2019 году в возрасте 80 лет. Его деятельность была связана в том числе с созданием реактивных систем залпового огня. Также он занимался разработкой новых видов различного медицинского оборудования.

Премия имени Макаровца учреждена для поощрения молодых специалистов — до 35 лет — и авторских коллективов, которые внесли значимый вклад в развитие как военных, так и гражданских технологий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Ростех награды оружие ВПК беспилотники артиллерия

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Очередное заседание Совбеза Путин посвятил работе ВПК и гололедице
Политика
В Кремле назвали закрытой информацию о награжденных за «Посейдон»
Политика
Путин подписал указ о соцгарантиях разработчикам БПЛА в новых регионах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Эфиопия сообщила о первой вспышке вируса Марбург Общество, 15:15
«Роскосмос» показал, как с орбиты выглядит первый снег в Москве. Видео Город, 15:11
Аделия Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве Спорт, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Депутат от АдГ назвал превентивным отказ от своей поездки в Сочи Политика, 14:50
Депутат бундестага счел «безумием» возможную сделку с США по Nord Stream Политика, 14:44
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Молодежная сборная России обыграла Бахрейн, забив на 99-й и 101-й минутах Спорт, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Фонд капремонта Москвы потребовал взыскать долг с Юлия Гусмана Общество, 14:27
Минобороны России заявило о продвижении на гуляйпольском направлении Политика, 14:20
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Бывший футболист сборной Италии завершил карьеру в 31 год Спорт, 14:06