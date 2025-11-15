«Ростех» наградил создателей новых бомбовых кассет и взрывателей
В Московском авиационном институте авторов инновационных разработок в сфере вооружений наградили премией имени Героя России Николая Макаровца, сообщили в пресс-службе «Ростеха».
В частности, российские инженеры создали новую бомбовую кассету и электронный взрыватель для борьбы с беспилотниками, также оружейникам удалось увеличили дальность артиллерийских боеприпасов.
«[Премия] проводится уже шестой год подряд и показывает, что талантливых людей в промышленности становится все больше и больше», — отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.
Николай Макаровец — конструктор техники, доктор технических наук, профессор, академик РАРАН, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Ученый умер в 2019 году в возрасте 80 лет. Его деятельность была связана в том числе с созданием реактивных систем залпового огня. Также он занимался разработкой новых видов различного медицинского оборудования.
Премия имени Макаровца учреждена для поощрения молодых специалистов — до 35 лет — и авторских коллективов, которые внесли значимый вклад в развитие как военных, так и гражданских технологий.
