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Песков опроверг проверку Путина на металлоискателе
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Песков опроверг проверку Путина на металлоискателе
Политика, 12:15
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Песков опроверг проверку Путина на металлоискателе
По словам пресс-секретаря президента России, Владимир Путин проходил лишь через обычный турникет. Речь идет о здании выставочного центра в Сингапуре, где проходил форум АСЕАН
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин во время визита в торгово-выставочный центр Suntec в Сингапуре (там проходил саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) не проходил проверку металлоискателем, заявил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин «проходил, как и все, через турникет», подчеркнул Песков.

«Коммерсантъ» сообщил о проверке Путина на металлоискателе в Сингапуре
Политика

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что охрана Suntec попросила российского лидера пройти через рамку металлоискателя. Издание отмечало, что при проходе президента через рамку прибор якобы «зазвенел». Газета также писала, что помощнику президента Юрию Ушакову устроили личный досмотр в автобусе.

В свою очередь спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов сообщил в Twitter, что это был не металлоискатель, а турникет с камерой, которая фиксирует каждого проходящего через рамку. 

Министр экономического развития Максим Орешкин после этого рассказал журналистам, что его не просили пройти через металлодетектор.

«Нет, мы звеним заранее», — пошутил Орешкин (цитата по «РИА Новости»).​

Саммит Россия — АСЕАН, в котором приняли участие руководители 18 стран, прошел в Сингапуре 14 ноября. 

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Владимир Путин , Дмитрий Песков , металлодетекторы
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