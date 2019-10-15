Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным»

Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным»

Константин Костин заявил, что до сегодняшего дня не видел опубликованные СМИ предложения по «борьбе с Навальным», которые, как сообщалось, были найдены в его взломанной почте. Он также опроверг взлом почтовой системы своего фонда

Константин Костин (Фото: Антон Белицкий / ТАСС)

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил РБК, что сам инициировал проверку возможного взлома своей почты после появления соответствующих сообщений, однако эта информация не подтвердилась.

«На наше обращение о возможном взломе почтовой системы компания, предоставляющая услуги хостинга, — Ru-Center — провела проверку на предмет несанкционированного доступа к площадке домена и почтовой системе ФоРГО и сообщила, что подобных инцидентов выявлено не было», — заявил он.

Костин также прокомментировал сообщения СМИ о том, что в его переписке нашли план давления на оппозиционера Алексея Навального и его соратников. «Я этих предложений до сегодняшнего дня не видел. Но с профессиональной точки зрения могу сказать — занятно, временами смешно, но с точки зрения заявленной цели малопродуктивно», — сказал он.

Ранее The Insider писал, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников. Некоторые документы ранее выложил Telegram-канал Black Mirror.