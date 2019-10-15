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Политика ,  
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Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным»
Константин Костин заявил, что до сегодняшего дня не видел опубликованные СМИ предложения по «борьбе с Навальным», которые, как сообщалось, были найдены в его взломанной почте. Он также опроверг взлом почтовой системы своего фонда
Константин Костин (Фото: Антон Белицкий / ТАСС)

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил РБК, что сам инициировал проверку возможного взлома своей почты после появления соответствующих сообщений, однако эта информация не подтвердилась.

«На наше обращение о возможном взломе почтовой системы компания, предоставляющая услуги хостинга, — Ru-Center — провела проверку на предмет несанкционированного доступа к площадке домена и почтовой системе ФоРГО и сообщила, что подобных инцидентов выявлено не было», — заявил он.

Костин также прокомментировал сообщения СМИ о том, что в его переписке нашли план давления на оппозиционера Алексея Навального и его соратников. «Я этих предложений до сегодняшнего дня не видел. Но с профессиональной точки зрения могу сказать — занятно, временами смешно, но с точки зрения заявленной цели малопродуктивно», — сказал он.

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Ранее The Insider писал, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников. Некоторые документы ранее выложил Telegram-канал Black Mirror.

Издание выложило ряд писем. Оно утверждает, что в сентябре 2017 года секретарь Костина прислала ему справку, в которой говорится об иске против соратника Навального Леонида Волкова. Издание отмечает, что в другом письме «борьба с Навальным расписана как полноценный проект». В нем содержится ряд предложений, среди которых — «юридический прессинг в отношении Навального и ФБК», «дискредитация агитации Навального в социальных сетях» и «проект Navalny Leaks».

Костин с сентября 2011 года по май 2012-го возглавлял управление по внутренней политике Кремля. Позднее он основал Фонд развития гражданского общества. В мае 2017 года фонд опубликовал доклад о феномене «путинского большинства», где говорилось, что большинство представителей российской молодежи поддерживают действующего президента Владимира Путина.

В феврале 2014 года Костин выиграл суд против Навального. Разбирательство было связано с записью в блоге оппозиционера, которая касалась появившихся во время мэрской избирательной кампании 2013 года сведений о незадекларированной фирме в Черногории. Навальный обвинил Костина в «продвижении истории», а его самого назвал «аферистом». Люблинский суд взыскал с оппозиционера 100 тыс. руб., хотя Костин требовал 3 млн руб.

Авторы: Наталья Галимова, Юлия Выродова
Теги: Администрация президента России, Алексей Навальнй
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