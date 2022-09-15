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Reuters узнал, что Си Цзиньпин отказался встречаться с папой римским

Reuters: Ватикан добивался личной встречи папы римского и Си Цзиньпина, но Китай отказал
Источник агентства сообщил, что на личной встрече настаивал сам папа Франциск, однако китайская сторона отказала из-за отсутствия свободного времени в графике
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Папа римский Франциск (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Ватикан предложил властям КНР организовать встречу между папой римским Франциском и китайским лидером Си Цзиньпином, поскольку оба лидера находились в Казахстане, однако Пекин отказал. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Ватикане.

По словам источника, инициатива встречи исходила от папы римского, однако китайская сторона заявила, что «оценила этот жест», но в графике Си Цзиньпина не было свободного времени. Ранее они никогда не встречались лично.

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Папа римский Франциск

Папа Франциск и Си Цзиньпин находились в Нур-Султане в среду, 14 сентября. Си Цзиньпин был там с официальным визитом, а папа римский присутствовал на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

По прибытии в Казахстан и после встречи с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым папа римский обратился с речью к властям, гражданскому обществу и дипломатическому корпусу в концертном зале «Казахстан». «Пора научиться не усугублять вражду и прекратить усиливать противостоящие друг другу блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить «хельсинкский дух», стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях», — сказал Франциск.

Си Цзиньпин в рамках первого после начала эпидемии коронавируса турне прибыл в Казахстан 14 сентября. Он провел переговоры с Токаевым, после чего тот наградил китайского лидера высшей государственной наградой — орденом «Алтын Қыран».

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Си Цзиньпин Китай Ватикан встреча Папа Римский
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