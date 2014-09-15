Возвращение к партийному многообразию: кто победил на выборах в Мосгордуму
Политика, 15 сен 2014, 19:59
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Возвращение к партийному многообразию: кто победил на выборах в Мосгордуму
В Москве избрали более многочисленную Думу: теперь в ней 45 депутатов, а не 35, как в прошлые созывы. Большинство ее депутатов не будут исполнять свои представительские функции на постоянной основе, недавно принятый закон позволяет им появляться в парламенте всего шесть раз в месяц, а собираться на заседания смогут раз в месяц.
О том, как голосовали в Москве – в инфографике РБК.