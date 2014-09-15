Возвращение к партийному многообразию: кто победил на выборах в Мосгордуму

В Москве избрали более многочисленную Думу: теперь в ней 45 депутатов, а не 35, как в прошлые созывы. Большинство ее депутатов не будут исполнять свои представительские функции на постоянной основе, недавно принятый закон позволяет им появляться в парламенте всего шесть раз в месяц, а собираться на заседания смогут раз в месяц.

Фото: ИТАР-ТАСС

О том, как голосовали в Москве – в инфографике РБК.