Посол Израиля в Москве описала «день после» войны в Газе

Посол Израиля в России Симона Гальперин в интервью РБК рассказала, каким она представляет мирное сосуществование палестинского и израильского народов после завершения войны в Газе и при каких условиях оно возможно

Симона Гальперин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин в интервью РБК рассказала, каким она видит сосуществование палестинцев и евреев после окончания войны в секторе Газа. Это будет возможно, «когда наши палестинские соседи будут готовы принять идею, что по соседству есть государство Израиль и израильтяне, с которыми можно и нужно жить в соседстве».

«У нашего первого посла Голды Меир была очень умная мысль: мир на Ближнем Востоке между Израилем и палестинцами будет возможен, когда палестинцы будут любить своих детей больше, чем они ненавидят наших детей, — сказала посол. — Когда их целью будет развитие своей экономики, системы образования, финансов, здравоохранения, а не воспитание детей так, чтобы они стали шахидами. Это будущее может наступить завтра, если начнется по-настоящему реформа в системе образования и принятие соседства c Израилем».

«Есть ужасный опрос, который провел Халиль Шикаки — один из ведущих исследователей, занимающихся сбором статистики на палестинской территории. И согласно этому опросу, более 70% палестинцев даже сегодня поддерживают нападение 7 октября, — пояснила посол. — Это доказывает, что ведется промывка мозгов и радикализация, что через систему образования, в университетах продолжают приучать молодежь и все население, что Израиль как будто не имеет права на существование».

На палестинской территории должны пройти «дерадикализация и реформы». «Я думаю, что сегодня все, включая наших друзей и соседей в нашем регионе и, конечно, на Западе, понимают, что обязательно надо провести реформу палестинской власти, — сказала Гальперин, — чтобы можно было достичь мира и обеспечить настоящее развитие для палестинцев, не только для израильтян».

15 августа в Дохе проходит очередной раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников из плена ХАМАС. Организаторами выступают традиционные посредники — США, Катар и Египет.

Израиль подтвердил свое участие — в столицу Катара отправились главы разведок «Моссад» и «Шабак» Давид Барнеа и Ронен Бар, а также координатор по обмену заложников Ницан Алон и советник премьер-министра по международным делам Офир Фальк.

ХАМАС от участия в переговорах отказался, обвинив Израиль в выдвижении новых требований и заявив, что считает необходимым не новый раунд консультаций, а заключение соглашения с параметрами, согласованными в начале июля.