 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Посол Израиля в Москве описала «день после» войны в Газе

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин описала «день после» войны в Газе
Посол Израиля в России Симона Гальперин в интервью РБК рассказала, каким она представляет мирное сосуществование палестинского и израильского народов после завершения войны в Газе и при каких условиях оно возможно
Симона Гальперин
Симона Гальперин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин в интервью РБК рассказала, каким она видит сосуществование палестинцев и евреев после окончания войны в секторе Газа. Это будет возможно, «когда наши палестинские соседи будут готовы принять идею, что по соседству есть государство Израиль и израильтяне, с которыми можно и нужно жить в соседстве».

«У нашего первого посла Голды Меир была очень умная мысль: мир на Ближнем Востоке между Израилем и палестинцами будет возможен, когда палестинцы будут любить своих детей больше, чем они ненавидят наших детей, — сказала посол. — Когда их целью будет развитие своей экономики, системы образования, финансов, здравоохранения, а не воспитание детей так, чтобы они стали шахидами. Это будущее может наступить завтра, если начнется по-настоящему реформа в системе образования и принятие соседства c Израилем».

«Есть ужасный опрос, который провел Халиль Шикаки — один из ведущих исследователей, занимающихся сбором статистики на палестинской территории. И согласно этому опросу, более 70% палестинцев даже сегодня поддерживают нападение 7 октября, — пояснила посол. — Это доказывает, что ведется промывка мозгов и радикализация, что через систему образования, в университетах продолжают приучать молодежь и все население, что Израиль как будто не имеет права на существование».

На палестинской территории должны пройти «дерадикализация и реформы». «Я думаю, что сегодня все, включая наших друзей и соседей в нашем регионе и, конечно, на Западе, понимают, что обязательно надо провести реформу палестинской власти, — сказала Гальперин, — чтобы можно было достичь мира и обеспечить настоящее развитие для палестинцев, не только для израильтян».

15 августа в Дохе проходит очередной раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников из плена ХАМАС. Организаторами выступают традиционные посредники — США, Катар и Египет.

Израиль подтвердил свое участие — в столицу Катара отправились главы разведок «Моссад» и «Шабак» Давид Барнеа и Ронен Бар, а также координатор по обмену заложников Ницан Алон и советник премьер-министра по международным делам Офир Фальк.

ХАМАС от участия в переговорах отказался, обвинив Израиль в выдвижении новых требований и заявив, что считает необходимым не новый раунд консультаций, а заключение соглашения с параметрами, согласованными в начале июля.

Банки оценили интерес россиян к ипотеке по экстравысоким ставкам

WSJ рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве «Северных потоков»

В «Сбере» назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенники

Алаудинов сообщил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Киев признал, что обсуждал операцию в Курской области с Западом

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Подборка странных требований при аренде жилья

Названы мегаполисы, где сильнее всего упали продажи новостроек

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль сектор Газа ХАМАС Доха переговоры
Материалы по теме
Посол Израиля — РБК: «Надо помнить, за что мы воюем»
Политика
Байден рассказал, чего ожидает в случае заключения сделки Израиля и ХАМАС
Политика
Байден обсудил с Нетаньяху возможное развертывание новых сил
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 98,32 (-1,99) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 88,8 (-1,21) Инвестиции, 17:35
В Москве арестовали ударившего полицейского американцаОбщество, 18:48
Роспотребнадзор предложил Африке помощь из-за эпидемии оспы обезьянОбщество, 18:46
В Минобороны создали совет по безопасности приграничных областейПолитика, 18:43
Европа сократила импорт СПГ до минимума с сентября 2021 годаБизнес, 18:39
Полиция задержала троих за покушение на отца лучшего молодого игрока ЕвроСпорт, 18:37
Могут ли бактерии в кишечнике «заставить» человека употреблять алкогольPro, 18:35
Разведчики Дульцевы рассказали подробности своего захвата в СловенииПолитика, 18:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти Липецкой области назвали размер выплаты за разрушенные домаПолитика, 18:26
Крушение бомбардировщика в Иркутской области. ВидеоОбщество, 18:22
Почти 70% институционалов не продали акции биткоин-ETF во втором кварталеКрипто, 18:21
Экипаж Ту-22 успел катапультироваться перед крушением в Иркутской областиОбщество, 18:08
Во Владимирской области запущено новое колбасное производство «Аби»РБК Отрасли, 18:05
Пострадавший в драке в Феодосии боксер отказался считать себя героемСпорт, 17:56
В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22⁠Политика, 17:56