В Турции задержали жену куратора убийцы посла России

По версии следствия, убийцу посла России Андрея Карлова в 2016 году курировал Шахин Согют, работавший в Управлении по информационным технологиям и связи Турции. Его супругу задержали в Стамбуле

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В Стамбуле задержана жена куратора убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова в 2016 году, сообщают Hürriyet и CNNTürk.

Женщину, которую называют А.С., задержали в ходе операции по борьбе с последователями оппозиционного проповедника Фехтуллаха Гюлена, которого в 2016-м обвиняли в попытке госпереворота, в районе Стамбула Бейликдюзю. СМИ пишут, что это жена Ш.С., непосредственного руководителя убийцы Карлова. По версии следствия, куратором застрелившего посла мужчины был экс-сотрудник Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Согют.

Карлова застрелили 19 декабря 2016 года, когда тот произносил речь на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Злоумышленник трижды выстрелил в посла. В МВД Турции сообщили, что нападавшим оказался бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Его застрелили на месте происшествия.

Российские власти квалифицировали случившееся как теракт. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 360 УК (нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой) и квалифицировал убийство посла как акт международного терроризма.

Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что организаторы убийства хотели «подорвать» нормализацию отношений между Москвой и Анкарой, чтобы «не допустить эффективной борьбы с терроризмом в Сирии». По информации МВД Турции, убийство Карлова было спланированным.

В 2021 году турецкий суд огласил приговор обвиняемым по этому делу. Девять фигурантов получили сроки от пяти до 15 лет, еще пятерых приговорили к пожизненному заключению, троих из них признали виновными непосредственно в убийстве. Пять обвиняемых были оправданы, еще девять находятся в розыске.

Среди осужденных были экс-сотрудники Управления по информационным технологиям и связи Турции Хусейн Кетюдже и Согют, бывший сотрудник турецкой полиции Ахмет Кылычарслан и экс-глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) республики Вехби Кюршад Акалын.

Карлову посмертно присвоили звание Героя России за «проявленные стойкость и мужество на посту» посла, а также за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса» России. В Турции в честь него назвали одну из улиц города Демре в провинции Анталья.