Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что вооруженные силы страны должны дать понять восточному соседу, что не стоит совать сюда свой нос

Юри Луйк (Фото: Markku Ulander / Reuters)

Каждый призывник, пришедший в 2020 году в эстонскую армию, должен помнить, что именно он — еще один солдат, с которым должен будет считаться враг. Об этом заявил в своем обращении к новобранцам министр обороны Эстонии Юри Луйк, напомнив об угрозе, которую представляет для страны ее восточный сосед (единственным государством, с которой Эстония граничит на востоке, является Россия).

«Оккупация Россией территорий Грузии, Крыма и война на востоке Украины продолжается и сегодня <...> Чтобы такая печальная судьба не постигла Эстонию, твою семью, друзей, чтобы ты мог жить в свободной Эстонии, не опасаясь военного вторжения, для этого нужна обученная резервная армия, которая сумеет защитить нашу страну. И именно ты, нынешний военнослужащий срочной службы и будущий резервист, выполняешь эту важную роль», — указал Луйк.

Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии. По словам Луйка, и сейчас перед эстонской армией стоит задача доказать противнику, что она может защитить страну.

«[Наша задача] показать противникам, что в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть и что мы можем защитить себя до прибытия союзников. Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос», — подытожил Луйк.