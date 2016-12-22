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Путин пообещал комфортный визовый режим для полюбивших Россию болельщиков
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Путин пообещал комфортный визовый режим для полюбивших Россию болельщиков
Политика, 00:08
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Путин пообещал комфортный визовый режим для полюбивших Россию болельщиков
По словам президента, в адрес России гостями ЧМ-2018 было сказано миллионы добрых слов. «Мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим», — пообещал Путин
Владимир Путин (Фото: скриншот с видео Первого канала)

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над упрощением визового режима для иностранных болельщиков с тем, чтобы у них была возможность продолжить знакомство с Россией. Об этом глава государства заявил в субботу, 14 июля, на гала-концерте в Большом театре, посвященном закрытию чемпионата мира по футболу.

Путин отметил, что иностранные болельщики не раз говорили, что хотели вновь вернуться в Россию, привести свои семьи и друзей. «Мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал у этого знакомства неисчерпаем», — сказал президент (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что Россия настолько велика и самобытна, и еще многим сможет удивить гостей.

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Путин также отметил, что в адрес России и российского народа гостями ЧМ-2018 было сказано миллионы добрых слов. «Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения», — сказал он.

Чемпионат мира по футболу заканчивается в воскресенье, 15 июля. Финальный матч с участием сборных Франции и Хорватии состоится на стадионе «Лужники».

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко.
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