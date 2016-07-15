Россия расширила зону абсолютного воздушного и морского контроля в Крыму

В августе этого года в Крым отправят полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Постановка его на вооружение ограничит военные возможности Украины и НАТО в случае военного кризиса, уверены опрошенные РБК эксперты

Зенитно-ракетный комплекс С-400 (Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости)

О том, что в Крым после испытаний в августе этого года будет направлен новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», в пятницу, 15 июля, сообщил начальник штаба, заместитель командира 18-го зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО подполковник Евгений Олейников.



«По завершении начальных боевых стрельб на базе Научно-исследовательского испытательного центра средств ПВО 4-го государственного центрального межвидового полигона в августе 2016 года планируется отгрузка принятой техники к месту постоянной дислокации в городе Феодосия», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Сейчас воздушное пространство полуострова охраняют комплексы ПВО предыдущего поколения — С-300 ПМУ. Эти комплексы противовоздушной обороны (ПВО) были переброшены в Крым в 2014 году, после включения республики в состав России. Помимо С-300 ПМУ в Крыму появились противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион», истребители Су-27 и Су-30, передавало «РИА Новости» в декабре 2014-го со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

С-400 «Триумф» в два раза эффективнее. чем предшественник С-300 ПМУ, констатирует РБК главный редактор журнала «Арсенал отечества», военный эксперт Виктор Мураховский. Основные отличия двух систем ПВО — в дальнобойности и площади покрытия огнем. Если С-300 ПМУ поражает аэродинамическую цель на расстоянии в 150 км, то новая система ПВО в состоянии достигнуть цели, которая располагается в 400 км, в первую очередь благодаря новым ракетам дальнего действия, которые могут быть поставлены на вооружение С-400, говорит Мураховский. После того как в Крыму появится новое оружие, в зоне поражения окажутся военные самолеты «Авакс», на которые делает ставку НАТО и которые призваны контролировать воздушное пространство России в Крыму, рассуждает эксперт.

О том, что специальные самолеты НАТО, оборудованные системой раннего предупреждения и наблюдения АВАКС, будут патрулировать воздушное пространство Польши и Румынии для получения данных о положении на Украине, стало известно из официального сообщения НАТО в марте 2014 года. Самолеты, оборудованные системой АВАКС, в состоянии обнаруживать самолеты на расстоянии до 400 км вне зоны охвата большинства ракет «земля — воздух».

Еще одно принципиальное отличие С-400 «Триумф» от С-300 ПМУ в том, что новая система ПВО практически полностью автоматизированна — человеку остается лишь решить, стрелять или нет, а все самое важное делает техника, уточняет Мураховский. «Это сводит практически на нет человеческий фактор и риск ошибки», — говорит эксперт.

Постановка современных систем ПВО, которые в состоянии ликвидировать цели на территории сопредельных государств, серьезно снижает вероятность пролета в воздушное пространство России самолетов ВВС Украины, уверен военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Валецкий. «Вполне возможна ситуация, при которой самолеты ВВС Украины, которая считает Крым своей территорией, окажутся в случае кризисной ситуации в воздушном пространстве России. При С-400 таких ситуаций представить практически невозможно», — считает Валецкий.

Фактически речь идет о расширении зоны абсолютного воздушного и морского контроля в Крыму, говорит Валецкий. С ним согласен военный обозреватель, приглашенный исследователь университета в Уппсале (Швеция) Александр Гольц. «Речь идет о появлении зон у границы России, в которых Москва сможет создать безвоздушное пространство и пространство, не позволяющее проходить кораблям», — уточняет эксперт.

Гольц напоминает, что на последнем саммите НАТО в Варшаве страны-участницы выразили обеспокоенность тем, что Россия создает непроницаемые зоны над большими территориями, в первую очередь в Крыму, в Калининграде и на Камчатке. Саммит глав государств и правительств стран — членов НАТО прошел в Варшаве 8–9 июля, одной из основных тем саммита было сдерживание России. На саммите лидеры стран НАТО договорились усилить поддержку Украины и одобрили для нее всеобъемлющий пакет помощи для усиления обороны и органов безопасности. Североатлантический альянс осудил продолжающуюся, с его точки зрения, дестабилизацию Россией Восточной Украины и призвал все стороны полностью выполнять минские соглашения. Украине окажут помощь в 40 областях.

Оснащение российских военных частей в Крыму современными комплексами ПВО будет использоваться Западом для выражения своей обеспокоенности, уверен эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. По его мнению, переброска в Крым С-400 «Триумф» — это штатная модернизация российских ПВО, которая пока затрагивает стратегически важные территории. «Но это прогресс, со временем все российские ПВО будут такими, и политика тут не на первом месте», — уверен он.