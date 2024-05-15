Минобороны сообщило о взятии Работино
Минобороны России заявило о занятии села Работино на Запорожском направлении.
Небольшое село Работино в Пологовском районе Запорожской области было одной из целей украинского контрнаступления летом-осенью прошлого года. Последние несколько месяцев за него велись бои, но ни одной из сторон не удавалось полностью взять его под контроль.
Также военное ведомство сообщило о занятии подразделениями группировки «Север» еще двух населенных пунктов в Харьковской области. Села Глубокое и Лукьянцы расположены к северу от Липцов.
В военном ведомстве сообщили также об ударах по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск. Отражены три контратаки в районах Глубокого и Старицы.
На других направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Стельмаховка, Надия, отражены десять контратак в районах Макеевки и Новоегоровки;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Калинина, Раздоловка, Клещеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Белогоровка;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Майорск, Семеновка, Уманское, отражены шесть контратак в районах населенных пунктов Соловьево, Очеретино, Нетайлово, Керамик;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное, Водяное;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Никополь, Золотая Балка.
Общие потери ВСУ за последние сутки в Минобороны оценили более чем в 1200 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, боевая машина РСЗО Vampire, боевая машина РСЗО «Град», три САУ «Гвоздика». Средствами ПВО сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
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