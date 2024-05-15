Блинкен спел в баре Киева песню о красно-бело-синих флагах на улицах

Блинкен спел в киевском баре культовую композицию о стремлении к свободе. Он давно известен как меломан, на его счету три сингла на Spotify, написанные при президентстве Трампа

Энтони Блинкен (Фото: Brendan Smialowski / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время посещения Киева спел песню Нила Янга «Rockin' in the Free World» в местном баре Barman Diktat, передает Kyiv Independent.

Журналисты связались с баром, где подтвердили, что Блинкен выступил на их сцене, но не уточнили дополнительные детали из соображений безопасности.

Песня начинается со строчек: На улице флаги

Красно-бело-синие. Имеется в виду флаг США. В песне подвергается критике политика Джорджа Буша-старшего. Янг написал ее в 1989 году, после того, как сорвался тур его группы The Restless по СССР, на что гитарист сказал: им придется продолжать «зажигать в свободном мире». Эта фраза стала названием песни.

Блинкену 62 года. В 2018-2020 годах он выпустил три сингла на стриминговом сервисе Spotify, их общее число прослушиваний достигло 150 тыс.

Госсекретарь прежде не раз признавался в любви к музыке, поясняя, что считает ее «самым мощным связывающим элементом», который «преодолевает практически любые барьеры, о которых вы только можете подумать». На мероприятии Госдепа в октябре 2023-го он исполнил песню Hoochie Coochie Man Мадди Уотерса.