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Минобороны сообщило об уничтожении пусковых установок С-300 под Сумами

В этом же регионе уничтожен радиолокационный пункт. Средства ПВО в течение ночи сбили 15 беспилотников, а ракетные войска и артиллерия уничтожили «до 150 националистов» и вывели из строя 26 единиц военной техники

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Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 32 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, заявило Минобороны. Военные уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевки (Сумская область).

Средства ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников «в районах населенных пунктов Новотроицкое, Владимировка, Луганское Донецкой народной республики; Епифановка, Кудряшовка, Верхняя Дуванка Луганской народной республики», а также селах Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Соленое в Харьковской области и над островом Змеиный. В районе села Степное в Херсонской области перехвачена ракета «Точка-У». «В районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», — продолжили в ведомстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате «уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники».

Ракеты воздушного базирования ВКС за ночь поразили два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада оружия и боеприпасов в районе сел Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка в ДНР.

Всего с начала спецоперации уничтожены:

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  • 165 самолетов;
  • 125 вертолетов;
  • 879 беспилотных летательных аппаратов;
  • 306 зенитных ракетных комплексов;
  • 3098 танков и других боевых бронированных машин;
  • 381 установка реактивных систем залпового огня;
  • 1525 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 2934 единицы специальной военной автомобильной техники.

Российская военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее целью власти называют «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Минобороны Украина С-300
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