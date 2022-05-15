Минобороны сообщило об уничтожении пусковых установок С-300 под Сумами
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 32 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, заявило Минобороны. Военные уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевки (Сумская область).
Средства ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников «в районах населенных пунктов Новотроицкое, Владимировка, Луганское Донецкой народной республики; Епифановка, Кудряшовка, Верхняя Дуванка Луганской народной республики», а также селах Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Соленое в Харьковской области и над островом Змеиный. В районе села Степное в Херсонской области перехвачена ракета «Точка-У». «В районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», — продолжили в ведомстве.
Ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате «уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники».
Ракеты воздушного базирования ВКС за ночь поразили два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада оружия и боеприпасов в районе сел Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка в ДНР.
Всего с начала спецоперации уничтожены:
- 165 самолетов;
- 125 вертолетов;
- 879 беспилотных летательных аппаратов;
- 306 зенитных ракетных комплексов;
- 3098 танков и других боевых бронированных машин;
- 381 установка реактивных систем залпового огня;
- 1525 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 2934 единицы специальной военной автомобильной техники.
Российская военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее целью власти называют «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.