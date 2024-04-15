Умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин
Первый губернатор Архангельской области (с 1991 по 1996 годы) Павел Балакшин умер после продолжительной болезни на 88 году жизни. Об этом сообщил в своем телеграм-канале нынешний глава региона Александр Цыбульский.
«Сегодня после продолжительной болезни перестало биться сердце Павла Николаевича Балакшина. <...> Мне посчастливилось познакомиться с ним, когда только приехал на работу в Архангельск. Павел Николаевич дал тогда совет, как мудрый наставник — управлять регионом нужно, советуясь с людьми, и только с самыми благими намерениями к земле, на которой трудишься. Всегда буду помнить эту науку, которую он сумел передать с какой-то искренней, почти отеческой теплотой», — написал Цыбульский.
Балакшин родился в июле 1936 года в Котласском районе Северного края (ныне Архангельской области). Окончил заочно Архангельский лесотехнический институт в 1972 году, Сокольский целлюлозно-бумажный техникум в 1965 году. В разное время работал слесарем, машинистом, старшим мастером насосных станций, заместителем главного инженера, а затем и главным инженером Котласского целлюлозно-бумажного комбината. С 1987 по 1990 год — главный инженер ВПО «Союзцеллюлоза» Минлеспрома СССР, генеральный директор Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.
19 сентября 1991 года указом президента России Бориса Ельцина Балакшин был назначен главой администрации Архангельской области. На должности он проработал до 1996 года, после чего, до 2000 года, был мэром Архангельска.
Балакшин — Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный работник лесной промышленности России, действительный член Инженерной академии РоссииФ. В 2011 году за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Архангельска ему было присвоено звание «Почетный гражданин Архангельска». Также он является почетным доктором Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.
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