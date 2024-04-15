Умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин

Балакшин возглавлял Архангельскую область с 1991 по 1996 год, он также был мэром Архангельска до 2000 года. Скончался политик после продолжительной болезни

Павел Балакшин (Фото: arhcity.ru)

Первый губернатор Архангельской области (с 1991 по 1996 годы) Павел Балакшин умер после продолжительной болезни на 88 году жизни. Об этом сообщил в своем телеграм-канале нынешний глава региона Александр Цыбульский.

«Сегодня после продолжительной болезни перестало биться сердце Павла Николаевича Балакшина. <...> Мне посчастливилось познакомиться с ним, когда только приехал на работу в Архангельск. Павел Николаевич дал тогда совет, как мудрый наставник — управлять регионом нужно, советуясь с людьми, и только с самыми благими намерениями к земле, на которой трудишься. Всегда буду помнить эту науку, которую он сумел передать с какой-то искренней, почти отеческой теплотой», — написал Цыбульский.