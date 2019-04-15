Ринне связал победу СДП с ее повесткой. «Множество вопросов, которые мы подняли [в ходе предвыборной кампании] — например, здравоохранение и образование, вызвали резонанс и важны для нашего будущего», — сказал он. Перед выборами Ринне утверждал, что его партия за повышение налогов с целью повышения качества госуслуг.
Это контрастирует с политикой нынешних властей: коалиция под началом лидера партии «Финляндский центр» и премьер-министра Юха Сипиля проводила курс, направленный на приватизацию и урезание бюджетных расходов. «Люди устали ждать существенного улучшения своего положения от нынешнего правоцентристского правительства и выразили осознанный протест против его реформ», — объяснил Мошес.
По мнению Мошеса, у СДП есть несколько вариантов формирования коалиции. Наиболее вероятным сценарием эксперту представляется формирование правительства, в котором будут представлены левые и «зеленые», а также, вероятно, некоторые правоцентристские силы. «Такая коалиция смогла бы получить, хотя и неуверенное, но большинство мест в парламенте», — сказал он. Но альянс левых с правоцентристскими силами может быть сопряжен с трудностями, учитывая их расхождения по налоговой политике, пишет Politico. После выборов в Швеции, где ни одна из партий не получила достаточного большинства для формирования правительства в одиночку, ушло четыре месяца, чтобы сформировать правящую коалицию.
Также СДП может объединить усилия с правоцентристами и даже с «Истинными финнами» в надежде, что последние умерят свою популистскую риторику, допускает Мошес. Впрочем, такой сценарий может привести к обвинениям СДП в том, что те ушли слишком далеко вправо и отвернулись от левых союзников. «Левый союз» и «зеленые» точно не войдут в одну коалицию с «Истинными финнами», — отметил аналитик.
Внешняя политика Финляндии не претерпит серьезных изменений, кто бы ни пришел к власти, убежден Мошес. «При выработке внешней политики большую роль играет президент. Нынешний глава государства Саули Ниинистё уверенно победил на выборах в прошлом году», — пояснил он. — Премьер-министр и новый глава МИД могут повлиять на тон высказываний руководства Финляндии, но не на суть политики». Что касается НАТО, то, как обратил внимание эксперт, в Финляндии на этот счет сложилось устойчивое мнение: с альянсом нужно сотрудничать, но вступать в него не требуется.
Войдут ли ультраправые в правительство
Во главе показавшей второй результат партии «Истинные финны» стоит 47-летний Юсси Халла-ахо, который стал самым популярным кандидатом в стране, получив 30,5 тыс. голосов в Хельсинкском избирательном округе. Это позволило Халла-ахо побить рекорд, установленный в 1999 году Ниинистё, когда тот получил 30,4 тыс. голосов. На выборах в 2015 году партия Халла-ахо также стала второй, получив 17,5% голосов — на 0,15% меньше, чем ее результат на воскресных выборах.
Халла-ахо имеет степень доктора философии, в университете он изучал в том числе русский язык. Он является депутатом Европарламента и выступает за укрепление контроля за границами в европейских странах. В 2017 году призывал Еврокомиссию наказывать неправительственные организации, которые спасают мигрантов в Средиземном море. Миграция и антибрюссельская риторика — две ключевых темы «Истинных финнов», указал Мошес.
Перспективы «Истинных финнов» будут зависеть от того, вступят ли они в новое правительство. В 2015 году «Истинные финны» вошли в правящую коалицию и получили четыре министерских поста, в том числе главы МИД, который занял Тимо Сойни. Однако в 2017 году в партии произошел раскол: «Истинные финны» перешли в оппозицию, а отделившаяся от них фракция «Синее будущее» осталась в составе кабинета.
В этот раз «Истинные финны» вряд ли захотят входить в правительство — скорее, они предпочтут продолжать критику властей, обвиняя их в недостаточно жесткой позиции в вопросах миграции и отстаивание интересов Финляндии в ЕС, считает Мошес.