Оппозиция получила большинство на выборах в Финляндии Избиратели почти в равной степени поддержали левых и ультраправых

Социал-демократы впервые с 1999 года одержали победу на парламентских выборах в Финляндии, второе место — у ультраправых «Истинных финнов». Правящие партии на выборах провалились, но резкая смена внешней политики маловероятна

Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Антти Ринне с супругой Хетой Раволайнен-Ринне (Фото: Jarno Kuusinen / ТАСС)

По итогам состоявшихся в Финляндии в воскресенье парламентских выборов оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) получила 17,7% — на 1% больше, чем на предыдущих выборах 2015 года. Такой результат обеспечил ей первое место с отрывом в 0,2% от второй политической силы, оппозиционной ультраправой партии «Истинные финны». Впервые ни одна из партий на выборах не получила более 20% голосов.

Партии, сформировавшие до нынешних выборов правящую коалицию, получили третий и четвертый результат. Национальная коалиционная партия (НКП) — 16,9% голосов, «Финляндский центр», — 13.9%. Четыре года назад «Центр» получил наивысший результат — 21% избирателей поддержали ее. Пятым стал оппозиционный «Союз «зеленых» с 11,4% голосов, «Левый союз» набрал 8,6%. Явка на выборах составила 72% — на 5% больше, чем в 2015 году.

Почему состоялся реванш левых сил

Хотя СДП и удалось занять первое место, ее отрыв оказался скромнее того, который предсказывали соцопросы. Накануне выборов они демонстрировали, что социал-демократы получат 19%. «Победа с отрывом в 0,2% голосов для крупной партии, которая в течение последних лет находилась в оппозиции, не очень убедительный результат», — констатировал в беседе с РБК научный сотрудник Финского института международных отношений Аркадий Мошес. При этом «зеленые» и левые партии в целом смогли нарастить поддержку среди избирателей, отметил эксперт.

В то же время даже победа с минимальным отрывом дает право лидеру СДП, 56-летнему Антти Ринне, сформировать новое правительство страны под своим началом. Последний раз социал-демократы возглавляли правительство в 1995-2003 годах.