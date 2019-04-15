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Политика ,  
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Оппозиция получила большинство на выборах в Финляндии Избиратели почти в равной степени поддержали левых и ультраправых
Социал-демократы впервые с 1999 года одержали победу на парламентских выборах в Финляндии, второе место — у ультраправых «Истинных финнов». Правящие партии на выборах провалились, но резкая смена внешней политики маловероятна
Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Антти Ринне с супругой Хетой Раволайнен-Ринне (Фото: Jarno Kuusinen / ТАСС)

По итогам состоявшихся в Финляндии в воскресенье парламентских выборов оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) получила 17,7% — на 1% больше, чем на предыдущих выборах 2015 года. Такой результат обеспечил ей первое место с отрывом в 0,2% от второй политической силы, оппозиционной ультраправой партии «Истинные финны». Впервые ни одна из партий на выборах не получила более 20% голосов.

Партии, сформировавшие до нынешних выборов правящую коалицию, получили третий и четвертый результат. Национальная коалиционная партия (НКП) — 16,9% голосов, «Финляндский центр», — 13.9%. Четыре года назад «Центр» получил наивысший результат — 21% избирателей поддержали ее. Пятым стал оппозиционный «Союз «зеленых» с 11,4% голосов, «Левый союз» набрал 8,6%. Явка на выборах составила 72% — на 5% больше, чем в 2015 году.

Почему состоялся реванш левых сил

Хотя СДП и удалось занять первое место, ее отрыв оказался скромнее того, который предсказывали соцопросы. Накануне выборов они демонстрировали, что социал-демократы получат 19%. «Победа с отрывом в 0,2% голосов для крупной партии, которая в течение последних лет находилась в оппозиции, не очень убедительный результат», — констатировал в беседе с РБК научный сотрудник Финского института международных отношений Аркадий Мошес. При этом «зеленые» и левые партии в целом смогли нарастить поддержку среди избирателей, отметил эксперт.

В то же время даже победа с минимальным отрывом дает право лидеру СДП, 56-летнему Антти Ринне, сформировать новое правительство страны под своим началом. Последний раз социал-демократы возглавляли правительство в 1995-2003 годах.

Ринне связал победу СДП с ее повесткой. «Множество вопросов, которые мы подняли [в ходе предвыборной кампании] — например, здравоохранение и образование, вызвали резонанс и важны для нашего будущего», — сказал он. Перед выборами Ринне утверждал, что его партия за повышение налогов с целью повышения качества госуслуг.

Это контрастирует с политикой нынешних властей: коалиция под началом лидера партии «Финляндский центр» и премьер-министра Юха Сипиля проводила курс, направленный на приватизацию и урезание бюджетных расходов. «Люди устали ждать существенного улучшения своего положения от нынешнего правоцентристского правительства и выразили осознанный протест против его реформ», — объяснил Мошес.

По мнению Мошеса, у СДП есть несколько вариантов формирования коалиции. Наиболее вероятным сценарием эксперту представляется формирование правительства, в котором будут представлены левые и «зеленые», а также, вероятно, некоторые правоцентристские силы. «Такая коалиция смогла бы получить, хотя и неуверенное, но большинство мест в парламенте», — сказал он. Но альянс левых с правоцентристскими силами может быть сопряжен с трудностями, учитывая их расхождения по налоговой политике, пишет Politico. После выборов в Швеции, где ни одна из партий не получила достаточного большинства для формирования правительства в одиночку, ​ушло четыре месяца, чтобы сформировать правящую коалицию.

Также СДП может объединить усилия с правоцентристами и даже с «Истинными финнами» в надежде, что последние умерят свою популистскую риторику, допускает Мошес. Впрочем, такой сценарий может привести к обвинениям СДП в том, что те ушли слишком далеко вправо и отвернулись от левых союзников. «Левый союз» и «зеленые» точно не войдут в одну коалицию с «Истинными финнами», — отметил аналитик.

Внешняя политика Финляндии не претерпит серьезных изменений, кто бы ни пришел к власти, убежден Мошес. «При выработке внешней политики большую роль играет президент. Нынешний глава государства Саули Ниинистё уверенно победил на выборах в прошлом году», — пояснил он. — Премьер-министр и новый глава МИД могут повлиять на тон высказываний руководства Финляндии, но не на суть политики». Что касается НАТО, то, как обратил внимание эксперт, в Финляндии на этот счет сложилось устойчивое мнение: с альянсом нужно сотрудничать, но вступать в него не требуется.

Войдут ли ультраправые в правительство

Во главе показавшей второй результат партии «Истинные финны» стоит 47-летний Юсси Халла-ахо, который стал самым популярным кандидатом в стране, получив 30,5 тыс. голосов в Хельсинкском избирательном округе. Это позволило Халла-ахо побить рекорд, установленный в 1999 году Ниинистё, когда тот получил 30,4 тыс. голосов. На выборах в 2015 году партия Халла-ахо также стала второй, получив 17,5% голосов — на 0,15% меньше, чем ее результат на воскресных выборах.

Халла-ахо имеет степень доктора философии, в университете он изучал в том числе русский язык. Он является депутатом Европарламента и выступает за укрепление контроля за границами в европейских странах. В 2017 году призывал Еврокомиссию наказывать неправительственные организации, которые спасают мигрантов в Средиземном море. Миграция и антибрюссельская риторика — две ключевых темы «Истинных финнов», указал Мошес.​

Перспективы «Истинных финнов» будут зависеть от того, вступят ли они в новое правительство. В 2015 году «Истинные финны» вошли в правящую коалицию и получили четыре министерских поста, в том числе главы МИД, который занял Тимо Сойни. Однако в 2017 году в партии произошел раскол: «Истинные финны» перешли в оппозицию, а отделившаяся от них фракция «Синее будущее» осталась в составе кабинета.

В этот раз «Истинные финны» вряд ли захотят входить в правительство — скорее, они предпочтут продолжать критику властей, обвиняя их в недостаточно жесткой позиции в вопросах миграции и отстаивание интересов Финляндии в ЕС, считает Мошес.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Финляндия, социал-демократическая партия, популизм, Выборы, Парламент
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