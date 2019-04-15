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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Политика ,  
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Финским националистам не хватило 0,2% для победы на выборах в парламент
Парламентские выборы в Финляндии выиграла Социал-демократическая партия, которая всего на 0,2% опередила евроскептиков из националистической организации «Финны»
Фото: Mikko Stig / AP

По итогам подсчета 100% голосов первое место на выборах в парламент Финляндии впервые с 1999 года получила Социал-демократическая партия, которую возглавляет бывший профсоюзный лидер Антти Ринне, сообщает агентство Reuters. Таким образом, именно она получит право начинать переговоры о создании коалиционного правительства, заручившись поддержкой 17,7% избирателей.

Второе место досталось партии «Финны», которая выступает с критикой нынешнего руководства ЕС и требует ужесточить миграционную политику. Ее поддержали 17,5% избирателей. При этом у националистов небольшие шансы войти в правительство, поскольку основные конкуренты заявили, что не намерены вести с ними переговоры.

Неудачей завершились выборы для Центристской партии премьер-министра Юхи Сипила. Ее поддержали лишь 13,8% избирателей.

Основной темой избирательной кампании в Финляндии стала тема социальных льгот. Социал-демократы пообещали увеличить их путем изменения налоговой системы. В свою очередь центристы заявляли, что рост субсидий приведет к дополнительным бюджетным расходам.

Среди других тем фигурировали также вопросы экологии и взаимоотношений с ЕС.

Специалист университета Хельсинки, аналитик Лаура Нордстрем, комментируя итоги выборов агентству Bloomberg, выразила точку зрения, что нынешние выборы во многом были протестными. Отсюда, по ее словам, высокий результат, показанные националистами. Все это сделает непростым переговорный процесс по созданию коалиционного правительства.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Финляндия, Выборы
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