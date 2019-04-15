Финским националистам не хватило 0,2% для победы на выборах в парламент

Финским националистам не хватило 0,2% для победы на выборах в парламент

Парламентские выборы в Финляндии выиграла Социал-демократическая партия, которая всего на 0,2% опередила евроскептиков из националистической организации «Финны»

Фото: Mikko Stig / AP

По итогам подсчета 100% голосов первое место на выборах в парламент Финляндии впервые с 1999 года получила Социал-демократическая партия, которую возглавляет бывший профсоюзный лидер Антти Ринне, сообщает агентство Reuters. Таким образом, именно она получит право начинать переговоры о создании коалиционного правительства, заручившись поддержкой 17,7% избирателей.

Второе место досталось партии «Финны», которая выступает с критикой нынешнего руководства ЕС и требует ужесточить миграционную политику. Ее поддержали 17,5% избирателей. При этом у националистов небольшие шансы войти в правительство, поскольку основные конкуренты заявили, что не намерены вести с ними переговоры.

Неудачей завершились выборы для Центристской партии премьер-министра Юхи Сипила. Ее поддержали лишь 13,8% избирателей.

Основной темой избирательной кампании в Финляндии стала тема социальных льгот. Социал-демократы пообещали увеличить их путем изменения налоговой системы. В свою очередь центристы заявляли, что рост субсидий приведет к дополнительным бюджетным расходам.

Среди других тем фигурировали также вопросы экологии и взаимоотношений с ЕС.