Британский министр обороны призвал Кремль «не быть проблемой в Сирии»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Кремль своими действиями помешал независимому расследованию химической атаки в Сирии. Ракетный удар по Дамаску он охарактеризовал как вынужденную меру

Гэвин Уильямсон (Фото: Tom Nicholson / Zuma / Global Look Press)

В собственной колонке в газете Sunday Times Уильямсон написал, что «военная операция всегда является последним средством, и решение о ней принималось нелегко». «Несомненно, что предпочтением для нас является оказание давления на Башара Асада со стороны Кремля – его главной опоры – чтобы сирийский режим прекратил использовать химическое оружие», - считает британский министр обороны.

По словам Уильямсона, Лондон и Вашингтон продолжают настаивать на политическом решении конфликта в Сирии и призывают Кремль «быть частью этого процесса, а не создавать проблемы». «Но Москва наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН, с призывом организовать независимое расследование событий в городе Дума», - считает он.

«Мы не можем просто так наблюдать, как Асад пренебрегает жизнями невинных граждан Сирии. И не в наших национальных интересах допустить, чтобы нормой стало применение ужасного оружия, как это, например, случилось в Солсбери», - написал британский министр.

Уильямсон также подчеркнул, что совместная операция США, Великобритании и Франции в Сирии носила ограниченный характер. «Речь не идет о вмешательстве в гражданскую войну, смене режима или попыткой помешать России выполнить ее задачи в Сирии», - написал он.

При этом британский министр заявил, что разведывательная информация показала, что именно президент Сирии несет ответственность за химическую атаку в Думе. В качестве довода он привел тот факт, что в районе инцидента был замечен вертолет Ми-8 сирийской армии. «Ни один другой участник конфликта в Сирии неспособен совершить атаку такого масштаба», - написал Уильямсон.

В ночь на 14 апреля Великобритания, США и Франция нанесли совместный удар по Сирии. Целью ракетного удара были объекты, на которых по данным западных стран разрабатывалось химическое оружие.

Вечером 14 апреля Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, которая осуждает ракетный удар по Сирии, однако он в итоге не был принят.