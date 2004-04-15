США предложили новую резолюцию по Ираку

Соединенные Штаты Америки предложили принять новую резолюцию Совета Безопасности ООН по Ираку, призванную усилить миротворческий контингент в этой стране.

С инициативой принятия новой резолюции представители США выступили во время ежемесячного ланча с Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном. Однако это предложение не получило поддержки со стороны России, Германии и Франции, сообщает АР.

Как заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России в ООН Геннадий Гатилов, для разрешения кризиса в Ираке Совету Безопасности следует подумать о чем-то "более существенном".

В свою очередь, постоянный представитель Германии в ООН заявил о необходимости принятия политического решения, а не увеличения количества военнослужащих в Ираке.

По мнению постоянного представителя Франции в ООН Жан-Марка де ля Саблиера, перед тем как принимать новые резолюции, необходимо проследить за развитием ситуации в Ираке.

Напомним, что нынешняя резолюция СБ ООН по Ираку также была предложена США. Она предусматривает, в частности, возвращение суверенитета Ираку и передачу полномочий в руки иракскому правительству, которое будет признано международным сообществом в настолько короткие сроки, насколько это возможно. В то же время, четкие временные рамки в резолюции не прописаны. Кроме того, по ней США сохранили контроль за политическими процессами в Ираке, а также добились санкций на создание многонационального миротворческого контингента под американским командованием.