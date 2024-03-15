Явка на президентских выборах превысила 25%
Явка на президентских выборах в России по состоянию на 18:10 составила 25,79%, следует из данных ЦИК России.
Явка более 50% (не считая новые регионы страны) была зафиксирована в Кемеровской области, Туве, на Чукотке и в Еврейской автономной области. Более 25% избирателей проголосовали в большинстве регионов Дальнего Востока и Сибири, а также в Брянской, Орловской, Курской, Белгородской областях и ряде других субъектов Федерации.
Что касается электронного голосования, то в 28 регионах (не считая Москвы) там отдали голос 63%. В Москве, где ДЭГ доступно всем зарегистрированным в городе избирателям, было выдано более 2 млн бюллетеней.
Голосование проходит 15–17 марта 2024 года. В выборах участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, а также Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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