 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Явка на президентских выборах превысила 25%

ЦИК: явка на президентских выборах в России на 18:10 мск составила 25,79%
Сюжет
Выборы президента России
В нескольких регионах страны явка превысила 50%
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Явка на президентских выборах в России по состоянию на 18:10 составила 25,79%, следует из данных ЦИК России.

Явка более 50% (не считая новые регионы страны) была зафиксирована в Кемеровской области, Туве, на Чукотке и в Еврейской автономной области. Более 25% избирателей проголосовали в большинстве регионов Дальнего Востока и Сибири, а также в Брянской, Орловской, Курской, Белгородской областях и ряде других субъектов Федерации.

Что касается электронного голосования, то в 28 регионах (не считая Москвы) там отдали голос 63%. В Москве, где ДЭГ доступно всем зарегистрированным в городе избирателям, было выдано более 2 млн бюллетеней.

Как избиратели голосовали на участках: явка по регионам
Данные на 0
Выбрать регион
Отменить
i
Голосование в регионе не проводится
Явка в %
до 40
40-60
60-70
70-80
80-100
*Регионы, подписавшие договоры о присоединении к России 30 сентября 2022 года.
Источник: ЦИК
© РБК, 2024

Голосование проходит 15–17 марта 2024 года. В выборах участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, а также Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
явка ЦИК выборы президента России
Материалы по теме
Выборы президента России. Главное
Политика
ЦИК сообщил о пяти случаях порчи бюллетеней в урнах и краске в КОИБе
Политика
В ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 16:52
Выборы президента России. Главное Политика, 18:16
В Уфе отметили лучшие идеи по развитию России грантами по ₽500 тыс. Отрасли, 18:09
Глава метро Киева уволился после обвинений в коррупции Общество, 18:06
Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России Технологии и медиа, 18:05
Избирком Югры рассказал подробности попытки поджога урны в Когалыме Политика, 18:03
Росстат зафиксировал падение ввода жилья в Москве Недвижимость, 18:02
Продукты за час: чего хотят покупатели от food-ретейла РБК и Яндекс, 18:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Насколько велик риск отставки Нетаньяху с поста премьер-министра Израиля Политика, 17:54
Путин заявил, что удары Киева по России не останутся безнаказанными Политика, 17:53
Минобороны назвало число потерянных ВСУ танков и Bradley за неделю Политика, 17:39
В Белгородской области силы ПВО уничтожили еще пять снарядов РСЗО Vampire Политика, 17:37
Дилер назвал цены на кроссовер Solaris HC Авто, 17:36
Без шума и толпы: квартиры с московской пропиской и окнами на природу РБК и ПИК, 17:33
МОК не будет требовать осудить военную операцию для допуска на Олимпиаду Спорт, 17:32