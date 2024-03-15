Явка на президентских выборах превысила 25%

ЦИК: явка на президентских выборах в России на 18:10 мск составила 25,79%

В нескольких регионах страны явка превысила 50%

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Явка на президентских выборах в России по состоянию на 18:10 составила 25,79%, следует из данных ЦИК России.

Явка более 50% (не считая новые регионы страны) была зафиксирована в Кемеровской области, Туве, на Чукотке и в Еврейской автономной области. Более 25% избирателей проголосовали в большинстве регионов Дальнего Востока и Сибири, а также в Брянской, Орловской, Курской, Белгородской областях и ряде других субъектов Федерации.

Что касается электронного голосования, то в 28 регионах (не считая Москвы) там отдали голос 63%. В Москве, где ДЭГ доступно всем зарегистрированным в городе избирателям, было выдано более 2 млн бюллетеней.

Как избиратели голосовали на участках: явка по регионам Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить i Голосование в регионе не проводится Явка в % до 40 40-60 60-70 70-80 80-100 Источник: ЦИК © РБК, 2024

Голосование проходит 15–17 марта 2024 года. В выборах участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, а также Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.