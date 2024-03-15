 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Токаев предложил изменить герб из-за «признаков советской эпохи»

Президент Казахстана Токаев предложил изменить государственный герб
Герб «слишком сложен для восприятия» из-за элементов «эклектики и признаков советской эпохи», отметил Касым-Жомарт Токаев
Фото: Радмир Фахрутдинов / EPA / ТАСС
Фото: Радмир Фахрутдинов / EPA / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая (консультативно-совещательный орган при президенте) предложил изменить герб республики, сообщает Orda.kz.

Глава государства сослался на «резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи», что герб страны «слишком сложен для восприятия» из-за элементов «эклектики и признаков советской эпохи».

«В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем — объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана», — сказал Токаев.

Госслужащих в Казахстане обяжут знать казахский язык
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

При этом он назвал казахстанский флаг (представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, а под ним — парящего орла), как и гимн государства, «стилистически безупречными».

Герб Казахстана был официально принят в 1992 году, после объявления независимости республики. Его авторы — архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.

Герб имеет форму круга (колеса), который является символом жизни и вечности. В центре изображен на голубом фоне шанырак (верхняя сводчатая часть юрты), от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры). Справа и слева от шанырака находятся мифические крылатые кони. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части — надпись «Qazaqstan». Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи «Qazaqstan» выполнены в цвете золота.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Касым-Жомарт Токаев Казахстан
Материалы по теме
Токаев заявил о росте жестокости в казахстанском обществе
Общество
Токаев заявил, что не станет менять Конституцию и переизбираться в 2026-м
Политика
Токаев после землетрясения в Алма-Ате задумался о «смарт-городах»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 14 мар, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 14 мар, 17:04
Избирком Херсонской области сообщил о двух ударах ВСУ по участкам Политика, 16:43
Когда люди с СДВГ становятся незаменимыми сотрудниками Pro, 16:41
Гладков сообщил о пострадавшей при обстреле Грайворона Политика, 16:39
EXMAIL планирует запустить свыше 30 тыс. ПВЗ в России и Казахстане Пресс-релиз, 16:35
FT назвала сроки восстановления запасов TAURUS в случае их поставок Киеву Политика, 16:33
Токаев предложил изменить герб из-за «признаков советской эпохи» Политика, 16:31
Президент Латвии назвал Россию «Карфагеном, который должен быть разрушен» Политика, 16:23
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Тренды и решения для электронной коммерции в 2024 году РБК и Яндекс Реклама, 16:22
Швеция передаст Украине водные скутеры службы береговой охраны Политика, 16:22
Выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки предложили продлить Экономика, 16:20
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций Спорт, 16:13
Совет директоров «Группы Позитив» рекомендовал дивиденды ₽47,3 на акцию Инвестиции, 16:02
ЦИК сообщил о пяти случаях порчи бюллетеней в урнах и краске в КОИБе Политика, 15:53
Globaltrans завершила «переезд» с Кипра в Абу-Даби Инвестиции, 15:53