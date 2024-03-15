Токаев предложил изменить герб из-за «признаков советской эпохи»

Герб «слишком сложен для восприятия» из-за элементов «эклектики и признаков советской эпохи», отметил Касым-Жомарт Токаев

Фото: Радмир Фахрутдинов / EPA / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая (консультативно-совещательный орган при президенте) предложил изменить герб республики, сообщает Orda.kz.

Глава государства сослался на «резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи», что герб страны «слишком сложен для восприятия» из-за элементов «эклектики и признаков советской эпохи».

«В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем — объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана», — сказал Токаев.

При этом он назвал казахстанский флаг (представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, а под ним — парящего орла), как и гимн государства, «стилистически безупречными».