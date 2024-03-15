Токаев предложил изменить герб из-за «признаков советской эпохи»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая (консультативно-совещательный орган при президенте) предложил изменить герб республики, сообщает Orda.kz.
Глава государства сослался на «резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи», что герб страны «слишком сложен для восприятия» из-за элементов «эклектики и признаков советской эпохи».
«В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем — объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана», — сказал Токаев.
При этом он назвал казахстанский флаг (представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, а под ним — парящего орла), как и гимн государства, «стилистически безупречными».
Герб Казахстана был официально принят в 1992 году, после объявления независимости республики. Его авторы — архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.
Герб имеет форму круга (колеса), который является символом жизни и вечности. В центре изображен на голубом фоне шанырак (верхняя сводчатая часть юрты), от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры). Справа и слева от шанырака находятся мифические крылатые кони. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части — надпись «Qazaqstan». Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи «Qazaqstan» выполнены в цвете золота.
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