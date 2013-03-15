Глава РЖД открестился от доклада о фальсификациях на выборах

Руководитель ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин 14 марта заявил о своей непричастности к написанию доклада, посвященного российским выборам. В соответствии с этим документом, результаты общенациональных волеизъявлений систематически фальсифицировались.

Фото: ИТАР-ТАСС

Напомним, что текст аналитической записки был подготовлен Центром проблемного анализа, попечительский совет при котором возглавляет В.Якунин.

Чиновник прокомментировал содержание скандального доклада в своем блоге. "Упомянутая работа была выполнена доктором С.С.Сулакшиным самостоятельно в 2012г. После доклада научному руководителю было принято решение об отсутствии абсолютной научной достоверности использованной модели и сделанных в работе выводов", - написал глава РЖД.

По словам В.Якунина, руководство Центра приняло решение запретить публикацию работы, что по неизвестным причинам не было исполнено.

Граждане России избрали Государственную думу в декабре 2011г. В соответствии с данными доклада, победу на голосовании одержала не "Единая Россия", как было объявлено официально, а КПРФ.