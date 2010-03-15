Между Израилем и США разгорается политический скандал

Соединенные Штаты назвали "оскорблением" недавнее решение Израиля одобрить строительство еще 1,6 тыс. новых жилых домов на территории Восточного Иерусалима. С соответствующим заявлением выступил советник президента США Барака Обамы Дэвид Аксельрод в ходе своей пресс-конференции, передает Associated Press.

Кроме того, по словам Д.Аксельрода, действия израильской стороны "подрывают усилия США, направленные на достижение мира в регионе".

Несколькими днями ранее власти Израиля одобрили планы строительства 1,6 тыс. новых домов на востоке Иерусалима. Данное сообщение появилось в тот момент, когда вице-президент США Джозеф Байден завершал свой визит в страну. Новости из Иерусалима вызвали резкую критику со стороны Вашингтона, известного своей политикой, направленной на стабилизацию и урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поспешил заявить, что "в нынешних условиях" не будет вести непрямые переговоры с Израилем.

Строительство поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме является главным препятствием к урегулированию конфликта в регионе. Палестинцы считают эти территории исконно палестинскими и требуют от Израиля убрать все поселения. В сентябре прошлого года Израиль согласился заморозить на 10 месяцев строительство поселений.

Напомним, на Западном берегу р.Иордан проживают 300 тыс. израильтян, 180 тыс. - в Восточном Иерусалиме.