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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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«Ведомости» узнали, что послание Путина могут провести 29 февраля

«Ведомости»: Путин 29 февраля обратится с посланием Федеральному собранию
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Послания Путина Федеральному собранию
Второе послание президента с начала военной операции на Украине состоится, предположительно, 29 февраля, пишут «Ведомости». «Коммерсантъ» называл период между 23 февраля и 8 марта
Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ
Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ (Фото: Максим Блинов / ТАСС)

Президент Владимир Путин, скорее всего, обратится с посланием Федеральному собранию в конце февраля. Одна из вероятных дат — 29 февраля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Дату могут поменять в связи с загруженностью президента, уточнил собеседник издания, близкий к администрации президента.

О том, что послание состоится в конце февраля, предупредил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Источники «Коммерсанта» в начале месяца говорили о периоде до выборов президента — между 23 февраля и 8 марта. По их словам, послание будет содержать предложения по «дальнейшему развитию страны», на чем будет основана предвыборная программа Путина, а одной из ключевых тем станет «технологический, научный, военный» суверенитет России, будут затронуты темы военных действий, экономики и демографии.

«Мы не можем этого исключать», — прокомментировал его представитель Дмитрий Песков сведения о послании между 23 февраля и 8 марта.

В 2021 году президент огласил послание в апреле, в 2022-м этого не произошло — Путин выступил перед Федеральным собранием уже в следующем году, 21 февраля 2023 года. Кремль объяснял это «высокой динамикой» событий и сложностью «зафиксировать в конкретный момент» планы на будущее. Это было первое послание после начала военной операции на Украине.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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