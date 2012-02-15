Сторонникам В.Путина разрешили шествие по Москве

Мэрия Москвы разрешила сторонникам кандидата в президенты России Владимира Путина провести 23 февраля шествие по Фрунзенской набережной и митинг на территории Лужников. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Александр Горбенко.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Мы сегодня утром встретились с организаторами, уже все бумаги подписаны. Согласован маршрут шествия по Фрунзенской набережной от дома 54 (это в районе Андреевского моста) до Лужников. Начало - в 11:30 мск, численность - до 40 тыс. человек", - сообщил А.Горбенко.

По его словам, с 13:00 до 14:30 мск разрешен митинг на территории Лужников, количество участников не должно превышать 100 тыс. человек. При этом он отметил, что "не все участники митинга будут принимать участие в шествии".

Заместитель мэра выразил надежду, что митинг пройдет очень комфортно для участников и неучастников. "Для москвичей будут минимальные неудобства", - заверил А.Горбенко.

В связи с шествием, с 8:00 23 февраля будет перекрыто движение по Фрунзенской набережной. "Надо установить КПП, рамки. Думаю, после 12:00 перекрытие будет снято", - заключил А.Горбенко.

Предполагается, что длина участка на Фрунзенской набережной, по которому 23 февраля пройдет шествие, - около полутора километров.

Пока неизвестно, кто будет выступать на митинге. Однако в предвыборном штабе Владимира Путина ранее не исключили, что премьер-министр лично произнесет речь перед собравшимися.

Добавим, что одновременно А.Горбенко заявил о вероятном отказе в проведении акции координатору движения "Левый фронт" Сергею Удальцову. Объясняется это тем, что на площади Революции 26 февраля пройдут мероприятия, связанные с широкой Масленицей. "Второе: у нас есть оперативная информация, информация из открытых источников, что количество участников митинга может быть гораздо больше, чем заявлено", - пояснил заммэра.

Впрочем, А.Горбенко не исключил, что акция "Левого фронта" все же состоится, но в другом месте.