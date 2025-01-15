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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль заявил о прогрессе в переговорах с ХАМАС

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Война Израиля с ХАМАС
Гидеон Саар
Гидеон Саар (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар возвращается в Израиль на фоне прогресса, достигнутого в переговорах об освобождении заложников, захваченных группировкой ХАМАС, сообщило правительство Израиля.

«После достижения прогресса в переговорах по соглашению об освобождении заложников министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отменил свой дипломатический визит завтра в Венгрию и сегодня вечером вернется в Израиль, чтобы принять участие в обсуждениях и голосованиях по этому вопросу в кабинете министров по вопросам безопасности и на заседании правительства», — говорится в сообщении.

По данным израильского правительства, в плену ХАМАС в секторе Газа остаются 98 заложников, включая четверых взятых в плен в 2014–2015 годах. По меньшей мере 34 числятся погибшими, некоторые из них были убиты еще 7 октября 2023 года. В плену ХАМАС находятся гражданин России Александр Труфанов, а также житель Донбасса Максим Харкин, родители которого обратились за российским гражданством, рассказывал заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. Их состояние неизвестно, но в конце прошлого года террористическая группировка «Палестинский исламский джихад» (запрещена в России) выпустила несколько роликов с Труфановым.

Ранее управление по делам заложников и пропавших без вести при канцелярии премьер-министра Израиля сообщило, что провело «серию учений по подготовке к различным сценариям», для того чтобы эффективно оказать помощь заложникам и их семьям. Палестинское Министерство здравоохранения в Газе также вело подготовку к приему и лечению палестинских заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки с Израилем.

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