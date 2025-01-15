Эксперты назвали российскую армию второй по силе в мире
Эксперты Global Firepower (GFP) составили новый рейтинг сильнейших армий мира. Россия сохранила в нем второе место. По оценкам составителей рейтинга она уступает американской и сопоставима по силе с китайской.
Авторы не уточнили параметры, по которым давали оценки состоянию вооруженных сил. В примечании к позиции России указано, что в условиях западных санкций и на фоне действий НАТО военная операция на Украине продолжается. Утверждается, что Россия получает поддержку от КНДР, Ирана и Китая.
Украина, которая в 2023 году входила в топ-15, а в 2024 году находилась на 18-м месте, на этот раз опустилась на 20-е, уступив, например, Египту и Австралии. Авторы рейтинга указывают, что на понижении сказались сокращение поддержки Киева со стороны Запада, перемены в европейском политическом ландшафте, а также избрание нового президента в США.
В первой десятке рейтинга присутствуют пять членов НАТО (США, Великобритания, Франция, Италия и Турция), а также четыре азиатские страны (Китай, Индия, Южная Корея, Япония).
Израиль обошел в списке Иран на фоне ожиданий, что новая администрация США будет оказывать большую помощь ЦАХАЛ в борьбе с иранскими прокси в регионе. КНДР в рейтинге на 34-й позиции (выше находится в том числе Сингапур). Авторы признают, что у них мало сведений о северокорейской армии и что-то может прояснить участие военных из КНДР в конфликте на Украине.
У Азербайджана 60-е место, у Белоруссии 70-е, у Армении 91-е, у Грузии 94-е, у Молдавии 134-е.
Рейтинги GFP публикуются ежегодно с 2006 года. Представленные в нем государства (их 145) ранжируются исходя из данных о численности вооруженных сил, об их оснащении и подготовке, потенциале оборонной и иной промышленности, а также о финансовых возможностях государства, запасах полезных ископаемых, площади страны, протяженности ее границ, числе государств, с которыми она граничит, транспортной связности и т.д. В зачет идут только конвенционные вооружения, без учета ядерного оружия.
Авторы GFP специализируются на создании различных сайтов, посвященных военной тематике, в том числе рынку вооружений, военной промышленности в разных странах. Создателем ресурса считается американский блогер Дэниел Пучек.
Читайте РБК в Telegram.
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов