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Военная операция на Украине ,  
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Эксперты назвали российскую армию второй по силе в мире

Эксперты Global Firepower назвали российскую армию второй по мощи в мире
Сюжет
Военная операция на Украине
Авторы рейтинга считают, что российская армия уступает лишь американской, а Украина теряет поддержку Запада
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Эксперты Global Firepower (GFP) составили новый рейтинг сильнейших армий мира. Россия сохранила в нем второе место. По оценкам составителей рейтинга она уступает американской и сопоставима по силе с китайской.

Авторы не уточнили параметры, по которым давали оценки состоянию вооруженных сил. В примечании к позиции России указано, что в условиях западных санкций и на фоне действий НАТО военная операция на Украине продолжается. Утверждается, что Россия получает поддержку от КНДР, Ирана и Китая.

Украина, которая в 2023 году входила в топ-15, а в 2024 году находилась на 18-м месте, на этот раз опустилась на 20-е, уступив, например, Египту и Австралии. Авторы рейтинга указывают, что на понижении сказались сокращение поддержки Киева со стороны Запада, перемены в европейском политическом ландшафте, а также избрание нового президента в США.

В первой десятке рейтинга присутствуют пять членов НАТО (США, Великобритания, Франция, Италия и Турция), а также четыре азиатские страны (Китай, Индия, Южная Корея, Япония).

Израиль обошел в списке Иран на фоне ожиданий, что новая администрация США будет оказывать большую помощь ЦАХАЛ в борьбе с иранскими прокси в регионе. КНДР в рейтинге на 34-й позиции (выше находится в том числе Сингапур). Авторы признают, что у них мало сведений о северокорейской армии и что-то может прояснить участие военных из КНДР в конфликте на Украине.

У Азербайджана 60-е место, у Белоруссии 70-е, у Армении 91-е, у Грузии 94-е, у Молдавии 134-е.

Рейтинги GFP публикуются ежегодно с 2006 года. Представленные в нем государства (их 145) ранжируются исходя из данных о численности вооруженных сил, об их оснащении и подготовке, потенциале оборонной и иной промышленности, а также о финансовых возможностях государства, запасах полезных ископаемых, площади страны, протяженности ее границ, числе государств, с которыми она граничит, транспортной связности и т.д. В зачет идут только конвенционные вооружения, без учета ядерного оружия.

Авторы GFP специализируются на создании различных сайтов, посвященных военной тематике, в том числе рынку вооружений, военной промышленности в разных странах. Создателем ресурса считается американский блогер Дэниел Пучек.

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