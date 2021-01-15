СМИ узнали об отставке правительства Нидерландов из-за детских пособий

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил королю страны Виллему-Александру принять отставку его кабинета за два месяца до выборов, сообщает голландская телекомпания NOS со ссылкой на источники.

Это произошло после скандала с детскими пособиями, когда тысячи людей были ошибочно признаны мошенниками и были вынуждены вернуть доплату по уходу за детьми, отмечает NOS.

«Месяц назад парламентская допросная комиссия опубликовала очень жесткий отчет по этому поводу. Основные выводы заключались в том, что по отношению к родителям была совершена беспрецедентная несправедливость и что были нарушены основополагающие принципы верховенства закона», — сообщает NOS.

По мнению парламентского комитета, министры, госслужащие, палата представителей и судьи «потерпели неудачу». Ожидается, что король Виллем-Александр официально рассмотрит заявление об отставке и попросит министров и статс-секретарей продолжать делать «то, что необходимо в интересах Королевства».

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