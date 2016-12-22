В Сенате США Трампа за слова о «врагах народа» сравнили со Сталиным

Американский сенатор на этой неделе планирует выступить на заседании верхней палаты конгресса с критикой в отношении Дональда Трампа. Президента США в своей речи он собирается сравнить с Иосифом Сталиным, сообщает ABC News

Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs / CNP / Global Look Press)

Сенатор от штата Аризона Джефф Флэк в течение недели выступит на заседании верхней палаты американского конгресса с резкой критикой в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на текст соответствующей речи, полученный от представителей сенатора, пишет ABC News.

В своем выступлении Флэк, согласно документу, планирует упрекнуть Белый дом в «непрестанных ежедневных нападках на защищаемую Конституцией свободную прессу». В рамках этого американский сенатор, как замечает ABC News, «дойдет до сравнения Трампа с бывшим советским диктатором Иосифом Сталиным».

Ранее, 14 января, американский лидер обвинил журналистов The Wall Street Journal в искажении его слов об отношениях с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Газета, по словам политика, «ложно написала, что в интервью Трамп заявил: «у него с северокорейским лидером хорошие отношения». «Конечно, я не говорил этого. Я сказал: «У меня могли бы быть хорошие отношения с Ким Чен Ыном», — заявил в ответ на публикацию издания президент, назвав этот материал «фэйковой новостью».

До этого, в феврале прошлого года, критикуя средства массовой информации, которые, по мнению Трампа, распространяют «фэйки», глава Соединенных Штатов назвал NBC News, ABC News, CBS и CNN «не только своими врагами, но и врагами всех американцев».

«Фраза о «врагах народа» свидетельствует о состоянии нашей демократии», — говорится в речи Джеффа Флэка. «Наш собственный президент для того, чтобы описать своих врагов, использует позорные слова, которые ранее произносил Иосиф Сталин», — отмечается также в ней. Кроме того, Флэк в выступлении, как пишет ABC News, собирается заметить, что «фраза о врагах народа даже в Советском союзе была настолько злобной, что после смерти Сталина следующий лидер СССР Никита Хрущев запретил ее использование, объяснив Коммунистической партии, что Сталин использовал ее, чтобы «уничтожить несогласных с ним людей».