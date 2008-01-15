К.Райс прибыла в Ирак с очередным неожиданным визитом

Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла сегодня в Ирак с достаточно неожиданным визитом. Предполагается, что в рамках поездки она проведет переговоры с премьер-министром страны Нури аль-Малики, передает Associated Press.

К.Райс прилетела в Багдад из Саудовской Аравии, где в настоящее время находится с визитом президент США Джордж Буш в рамках ближневосточного турне.

По словам представителя пресс-службы Совета национальной безопасности США Джордана Гордона, госсекретарь и президент США посчитали, что сейчас благоприятный момент для визита К.Райс в Ирак. Он отметил, что госсекретарь возвратится в Эр-Рияд сегодня ночью.

Заметим, это уже второй визит госсекретаря США в страну за последние несколько месяцев, предыдущий состоялся 18 декабря. Тогда, как и теперь, о ее прибытии в страну не было заранее объявлено, и К.Райс направилась из Парижа прямо в Киркук, минуя Багдад.

Очевидцы наблюдали, как самолет К.Райс приземлился на аэродроме недалеко от города, соблюдая при посадке все возможные меры предосторожности.