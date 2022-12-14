Глава разведки США не увидела протестной угрозы для властей России

Ни России, ни Ирану, ни Китаю пока не грозит смена власти в результате протестов, сообщила Эврил Хейнс. По ее словам, протесты в этих странах угрозу стабильности не представляют

Эврил Хейнс (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

России не грозят протесты, которые могли бы привести к смене власти, сообщила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на форуме, организованном фондом Рональда Рейгана в Калифорнии.

«Возможно, будет более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти», — сказала она (цитата по ТАСС).

Точно так же Эврил Хенс оценивает вероятность смены власти в Иране и Китае через протесты. «Мы видим, что власти не воспринимают происходящее как непосредственную угрозу их стабильности и подавляют протесты. Хотя, с другой стороны, мы смотрим на то, что происходит в Иране: они сталкиваются с серьезными вызовами в экономике, что увеличивает риски нестабильности и беспорядков», — пояснила она. В Китае, по ее словам, происходит «еще одна версия Ирана», и угрозой для стабильности режима американская разведка протесты в КНР не считает.

В сентябре в Иране начались массовые протесты. Поводом стала смерть 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Точные причины смерти Амини не установлены, однако ее родные настаивали, что до задержания у нее не было проблем со здоровьем. Масштабные протесты в поддержку Амини и всех женщин, обязанных носить хиджабы, охватили большую часть страны и спровоцировали столкновения с полицией и военными. К декабрю протесты стихли, власти Ирана пошли на уступки.

Протесты в Китае были связаны с политикой «нулевой терпимости» к коронавирусу, из-за которой в стране оказывались закрытыми на карантин целые районы и города из-за единичных случаев COVID-19, а людям приходилось регулярно проходить тестирование. В результате протестов власти Китая также пошли на уступки.

В марте президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Варшаве заявил, что Путин не может оставаться у власти после военных действий на Украине. «Ради бога, этот человек не может оставаться у власти», — сказал он. Пресс-секретарь президента России после этого назвал Байдена «жертвой заблуждений» и напомнил, что вопрос о выборе главы государства решают сами россияне.