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Как европейские правые превращают «Катаргейт» в политическое оружие

Коррупционный скандал в Европарламенте оказался на руку евроскептикам
Коррупционный скандал в Европарламенте спровоцировал заявления о двойных стандартах Брюсселя со стороны правых политиков, которые сами обвинялись в коррупции и несоблюдении норм ЕС. Могут ли они привести к росту евроскептицизма
Фото: Catherine Ivill / Getty Images
Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Как развивается «Катаргейт»

Коррупционный скандал с вице-президентом Европарламента Евой Кайли, которая лишилась должности из-за обвинений в получении крупной взятки в обмен на улучшение имиджа Катара перед чемпионатом мира по футболу, позволил европейским правым политикам поставить под сомнение компетентность Брюсселя. Как пишет Politico, лидеры европейских стран, которые ранее неоднократно подвергались критике со стороны европейских институтов из-за коррупции, вопросов верховенства права и других внутренних проблем, теперь сами могут обвинять Брюссель в несоблюдении норм, которые он отстаивает. Издание отмечает, что европейские правые силы могут использовать скандал с Кайли в качестве «политического оружия» для поднятия евроскептических настроений накануне выборов в Европарламент 2024 года.

Крупнейший за последние годы коррупционный скандал в Европарламенте, который в западных СМИ назвали «Катаргейт», разразился 9 декабря, когда Кайли задержала полиция Бельгии. Ей и еще нескольким европейским чиновникам, а также бывшему депутату Европарламента Пьеру-Антонио Панзери были предъявлены обвинения в получении взятки от Катара в обмен на улучшение имиджа страны в ЕС. Будучи вице-президентом Европарламента, Кайли отвечала за отношения ЕС со странами Ближнего Востока и незадолго до чемпионата мира по футболу лоббировала безвизовый въезд для катарцев в шенгенскую зону. Также она входила в состав комитета по борьбе с коррупцией Европарламента.

Кайли, как и власти Катара, обвинения отрицают. Расследование ведут власти Бельгии, в его рамках уже прошли обыски в 16 домах, изъято €1,5 млн наличными.

Что заявляли европейские правые и какие у них мотивы

Лидер крайне правой фракции французского парламента «Национальное объединение» Марин Ле Пен у себя в Twitter указала на двойные стандарты Брюсселя. «Они втоптали нас в грязь из-за совершенно прозрачного и законного кредита от чешско-российского банка. В то же время Катар предоставлял чемоданы, полные наличных, всем этим коррумпированным людям, которые якобы находятся в «лагере добра», — написала политик. В своем твите она сделала отсылку к своему визиту в Москву в 2017 году для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, по итогам которого ее обвинили в получении финансирования от России, а именно кредита на €9,14 млн в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ) в 2014 году. Позднее этот банк обанкротился, а долг Ле Пен перешел к российской фирме «Авиазапчасть», которая в декабре 2019 года попыталась через суд взыскать с нее задолженность. Эти обвинения во многом помешали ей в ходе президентских выборов во Франции в 2017 и 2022 годах, когда Ле Пен дважды уступила Эмманюэлю Макрону.

Президент Венгрии Виктор Орбан также не обошел коррупционный скандал в своих социальных сетях. В Twitter он разместил мем, на котором экс-мировые политики смеются над фразой «И потом они сказали: Европарламент серьезно обеспокоен коррупцией в Венгрии», сопроводив его подписью «С добрым утром, Европарламент!». Такой выбор комментария со стороны Орбана не случаен: в понедельник, 12 декабря, Будапешт достиг компромисса с Брюсселем по давнему спору о заморозке транша из фондов ЕС в размере €7,5 млрд из-за обеспокоенности нецелевым расходованием средств и недостаточным обеспечением демократических прав в Венгрии. Страна наряду с Польшей попала под действие созданного в 2020 году специального механизма, который увязывает выделение средств из общего бюджета с соблюдением принципа верховенства права странами ЕС — реципиентами финансовой помощи (Будапешт и Варшава были против его создания). Несмотря на то что Будапешт заявлял о своей готовности пойти на уступки, принятые им меры сочли недостаточными.

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Компромисс между Будапештом и Брюсселем заключался в том, что сумма замороженных средств была уменьшена до €6,3 млрд, а Будапешт, в свою очередь, отказался от права вето по пакету финансовой помощи Украине на €18 млрд и другим вопросам накануне встречи лидеров ЕС 15 декабря. Также страны — члены ЕС одобрили план по выделению Венгрии €5,8 млрд на постпандемийное восстановление экономики при условии, что Будапешт завершит 27 реформ по обеспечению независимости судебной системы и противодействию коррупции.

Не осталась в стороне и Польша, которая также борется с Брюсселем за выделение средств из европейских фондов. Сразу несколько депутатов Европарламента из правящей в Польше партии «Право и справедливость» раскритиковали органы управления ЕС. «Возникает вопрос: у кого проблема с верховенством права? У Польши или Европейского союза?» — цитирует Politico польского депутата Европарламента Доминика Тарчинского. «Европейский парламент не является прозрачным учреждением, и поддержка социалистов, таких как Ева Кайли, разоблачает ценности Европейского парламента и высмеивает этот институт ЕС», — приводит издание слова еще одного польского евродепутата Богдана Ржонца.

Какие меры мог бы принять Брюссель для борьбы с коррупцией в своих институтах власти

Профессор европейского права Высшей коммерческой школы Парижа (HEC Paris) Альберто Алеманно напоминает, что нынешний коррупционный скандал в Европарламенте не является первым инцидентом — и сотрудники Еврокомиссии, и депутаты Европарламента ранее уже обвинялись в коррупции, но ни один из прошлых случаев не может сравниться по масштабу с нынешним. По его словам, Европарламент — самый уязвимый к коррупции институт ЕС, поскольку евродепутаты имеют официальную возможность подрабатывать, а их доходы контролируются исключительно их коллегами. «В совокупности этическая беззаботность парламента породила культуру безнаказанности, которая не только подрывает доверие граждан ЕС к демократическим институтам, но и подрывает интересы блока, поскольку приводит к поведению, противоречащему заявленным ценностям, во времена беспрецедентной геополитической перестройки», — пишет Алеманно.

В качестве решения проблемы коррупции профессор предлагает институтам ЕС создать общий независимый орган по этике, наделенный «достаточными ресурсами, возможностями проведения расследований и введения санкций». Также, по его словам, необходимо ввести систему финансовой отчетности депутатов Европарламента, а все операции институтов ЕС с иностранными дипмиссиями должны быть отражены в Реестре прозрачности ЕС (сейчас регистрация лоббистов в реестре не носит обязательный характер). Также профессор предлагает разрешить встречи представителей институтов ЕС только с лоббистами, официально зарегистрированными в этом реестре.

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