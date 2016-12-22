WSJ сообщила об уголовном расследовании из-за инаугурации Трампа

Церемония инаугурации президента США Дональда Трампа стала поводом для уголовного расследования. Прокуратура подозревает, что в обмен на финансирование мероприятия Белый дом мог пойти на уступки спонсорам

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Прокуратура Манхэттена начала расследование условий финансирования инаугурации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Всего на церемонию было потрачено $107 млн — эта сумма стала рекордной в истории США. В феврале 2018 года стало известно, что по меньшей мере четверть этих средств была переведена компании WIS Media Partners. Эту фирму возглавляет Стефани Уинстон Уолкофф, которую WSJ называла близкой подругой первой леди Мелании Трамп.

Расследование, начатое прокуратурой, связано с материалами, которые были получены во время следствия в отношении экс-адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна. Во время обысков сотрудники ФБР обнаружили запись разговора между Коэном и Волькофф. На этой записи, утверждает WSJ, слышно, как Уолкофф выражает обеспокоенность из-за трат инаугурационного комитета. Кроме того, следователи допросили менеджера избирательного штаба Трампа Ричарда Гейтса. Он заместителем главы инаугурационного комитета. Гейтс вместе с Полом Манафортом, экс-главой избирательного штаба Трампа, уже находится под следствием по обвинениям в незаконном лоббизме и укрывательстве налогов.

Следователи изучают возможность того, что финансирование инаугурационный комитет получал в обмен на предоставление спонсорам определенных политических услуг со стороны администрации — речь может идти об уступках по некоторым вопросам или оказания влияния на политические фигуры. Кроме того, нарушением закона может быть финансирование инаугурации со стороны некоммерческих организаций.

Инаугурационный комитет, в соответствии с законодательством, раскрыл публично данные лишь о пяти самых крупных спонсорах церемонии. Таким образом, известно об источнике $61 млн. Однако откуда взялись прочие средства в Белом доме не сообщали.

12 декабря суд приговорил к трехлетнему заключению бывшего юриста Трампа, Майкла Коэна. Он был признан виновным в нарушении правил финансирования предвыборной кампании и даче ложных показаний конгрессу.