ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,36 65,53 EUR Нал. 76,29 74,44 USD Бирж. 66,24 -0,15 EUR Бирж. 75,23 -0,30 USD ЦБ. 66,26 -0,17 EUR ЦБ. 75,39 +0,17 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 3355,80 -168,70 IMOEX 2378,50 +0,34% RTSI 1129,35 +0,32% Brent 60,31 -0,56% DJIA 24593,49 +0,27% Nasdaq 7070,33 -0,39%
Политтехнологи назвали главные инструменты «новой реальности» на выборах
Лента новостей
ИГ назвала «своим солдатом» стрелка из Страсбурга 01:44, Общество В Петербурге клуб подвергся проверке перед концертом рэпера Хаски 01:07, Общество «Зенит» завершил 2018 год тремя поражениями подряд 01:05, Спорт Члены ЕС не договорились о санкциях для России из-за Керченского пролива 00:46, Политика Россия в ОБСЕ заявила о поисках в США людей для операций на Украине 00:29, Политика Политтехнологи назвали главные инструменты «новой реальности» на выборах 00:00, Политика «Ростех» продал 75% холдинга «Технодинамика» владельцу «НК Банка» 00:00, Политика В Армении по подозрению в убийстве арестовали российского военного 13 дек, 23:54, Общество «Краснодар» стал вторым вышедшим в плей-офф Лиги Европы российским клубом 13 дек, 23:50, Спорт Экс-жена миллиардера Ахмедова отсудила у бизнесмена вертолет 13 дек, 23:40, Общество Имперские амбиции: как Великая Китайская стена стала подиумом 13 дек, 23:40, Совместный проект В Венесуэле при взрыве на объекте PDVSA пострадали шесть человек 13 дек, 23:35, Общество Полиция убила стрелка из Страсбурга 13 дек, 23:34, Общество Пятерых российских бобслеистов отстранили из-за допинга на играх в Сочи 13 дек, 23:14, Общество Лига Европы по футболу. «Славия» — «Зенит». Онлайн 13 дек, 23:00, Спорт «Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Вильярреала» 13 дек, 22:55, Спорт Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 13 дек, 22:41, РБК и Huawei В аэропортах Москвы на фоне снегопада задержали 47 рейсов 13 дек, 22:33, Общество Киевский патриархат назвал дату вручения томоса об автокефалии 13 дек, 22:17, Политика ФСБ провела обыски в Университете гражданской авиации в Петербурге 13 дек, 22:09, Общество Трамп назвал ошибкой наем на работу адвоката Коэна 13 дек, 21:59, Политика Миссия выполнима: купить подарки заранее и встретить Новый год без суеты 13 дек, 21:54, РБК и Philips Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года 13 дек, 21:50, Бизнес Moody’s предсказало ослабление финансовой мощи США 13 дек, 21:42, Экономика Сборная России по хоккею обыграла Швецию на Кубке Первого канала 13 дек, 21:38, Спорт Минстрой ответил на обвинения Счетной палаты в провале реформы 13 дек, 21:37, Экономика Гениальное поколение: истории детей, которые стали изобретателями 13 дек, 21:30, РБК и Lenovo Порошенко заявил о трех пугающих Россию вещах 13 дек, 21:26, Политика
Политтехнологи назвали главные инструменты «новой реальности» на выборах
Политика, 00:00
0
Политтехнологи назвали главные инструменты «новой реальности» на выборах
В «новой политической реальности» и при росте антиэлитных настроений в избирательных кампаниях растет роль социальных платформ, и главной площадкой для агитации становится Telegram. Такой вывод сделали политтехнологи РАСО
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Инструменты для выборов в «новой реальности»

Комитет по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) представил доклад «Инструменты избирательной кампании: наступила ли новая политическая реальность?» (есть у РБК). В ходе исследования 12–13 декабря 2018 года были опрошены 80 практикующих политконсультантов, членов РАСО. Большинство респондентов (83%) согласились с тезисом о наступлении в России новой политической реальности с характерным ростом антиистеблишментных настроений.

Все это вместе с изменением структуры медиапотребления влияет на эффективность инструментария политтехнологов на выборах, утверждают в РАСО. Впрочем, эксперты согласны с тем, что главным инструментом предвыборных кампаний остаются элитные договоренности (как и в опросе 2016 года).

Но если два года назад использование социальных сетей признавалось последним по значимости инструментом на выборах, то в этом году соцсети опередили традиционные технологии: полевую кампанию «от двери к двери», медийную кампанию, наружную рекламу и прямую рекламу в СМИ.

Растет значимость команды и коммуникативных умений кандидатов, которые оказываются важнее финансовых ресурсов и доступа к СМИ. В условиях антиэлитных настроений падает значимость админресурса, поддержки со стороны ВИП-персон и партийного ресурса, считают в РАСО.

Среди социальных сервисов для предвыборной агитации чаще всего политтехнологи используют Telegram, показал опрос. Далее идут «ВКонтакте», YouTube, Instagram, «Одноклассники», WhatsАpp, Facebook. В 2016 году в тройке лидеров были «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники».

«Telegram воспринимается в качестве эффективного средства воздействия не на массовую аудиторию, а на элиты, хотя и в этом сегменте мессенджер уступает федеральному ТВ и деловым СМИ», — отмечено в докладе.

В 2017 году ФСБ потребовала у Telegram ключи шифрования для доступа к переписке пользователей, на что руководство мессенджера ответило отказом, объяснив это технической невозможностью. Роскомнадзор, исполняя решение Таганского суда Москвы, пытается заблокировать работу мессенджера в России с 16 апреля этого года. Запрет только привлек дополнительное внимание к мессенджеру, создав ему образ «гонимого и значимого канала, с которым борются власти», полагает Евгений Минченко.

Среди интернет-инструментов массового воздействия на первое место выходит работа с группами и блогерами в соцсетях (постоянно используют 68% опрошенных), мобильные приложения (27%), опросы агитационной сетью при помощи планшетов (22%).

Среди главных повесткообразующих тем опрошенные политтехнологи называют повышение пенсионного возраста, утилизацию мусора из Москвы, недоверие конкретным представителям власти. Далее идут темы экологии, антимосковских настроений и недовольства назначенцами федеральных властей, проблемы обманутых дольщиков.

«Новая искренность» и каналы связи

Главные выводы исследования — резкое изменение структуры информационного потребления и факторов успеха на выборах, отметил председатель комитета по политтехнологиям РАСО и президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В комментарии к докладу главными характеристиками новой политической реальности он назвал рост недоверия к элитам, традиционным СМИ и ВИП-агитаторам. Вместо этого электорат предъявляет запросы на диалог, «новую искренность», сопереживание и совпадение по эмоции. Таким образом, электорат и в России, и в мире уходит от модели «рационального голосования», объяснил Минченко.

В комментариях к исследованию члены РАСО сходятся на том, что дошедшая до России антиистеблишментная волна означает конец «крымского консенсуса» и проблемы для партии власти. «Пока можно с уверенностью сказать только одно — эпоха крымского консенсуса 2014–2018 годов закончилась, — считает красноярский депутат и политтехнолог Сергей Толмачев.

«Интернет лишь один из коммуникативных каналов получения информации. Причем далеко не самый эффективный», — прокомментировал выводы исследования политолог Андрей Колядин, экс-начальник департамента региональной политики управления президента. На опыте Приморья он указал, что в рамках одной кампании в разных территориальных или социальных сегментах региона имеется разница между популярными источниками информации: «К примеру во Владивостоке радио имеет сопоставимое с телевидением влияние на электоральную среду, а вот в ряде районов Приморья наибольшим доверием пользуются районные газеты». Или, например, бюджетники с высшим образованием активно получают информацию из групп WhatsАpp, а на сельские районы по-прежнему влияет полевая работа (встречи с избирателями, агитаторы и т.п.) и админресурс.

«Такая карта влияния создается под каждый регион и под каждую кампанию: она всегда разная и территориально, и по стратам, — сказал Колядин. — Унифицировать этот процесс — это как утверждать, что литература — главный предмет для правильного образования, а математика с химией стоят на втором-третьем месте».

Впрочем, добавил собеседник, с общими тенденциями в докладе он согласен, в том числе с утверждением о росте значения интернета и усиления антиэлитных настроений. Хотя они еще и не являются превалирующими для современной России, оговорился Колядин.

Политтехнолог Вячеслав Смирнов согласен с тем, что информация из Telegram-каналов сильно влияет на журналистов и начальников, но считает, что «70% материалов в политических каналах являются коммерческим размещением», и понимающие это люди во власти поэтому не оценивают подобные данные всерьез. «Конечно, влияние на кампанию соцсети оказывают, но не Telegram, а в первую очередь «Одноклассники», группы в WhatsАpp и Instagram, — сказал Смирнов РБК. — Но я бы отнес это влияние скорее к тому, что соцсети стали эффективным каналом распространения слухов». Эксперт добавил, что большинство активных избирателей получают информацию по радио, телевизору и в «пересказе более продвинутых коллег или родственников подхваченной в соцсетях информации».

Наделенные властью люди в основном используют Telegram для того, «чтобы читать друг про друга разные гадости и выяснять, кто их заказал», заключил Смирнов.

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев.
Теги: Telegram , политтехнологи , РАСО , Евгений Минченко
Главное
Члены ЕС не договорились о санкциях для России из-за Керченского пролива Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о «десанте» политтехнологов и сотрудников Кремля в регионах Политика
Политтехнологи заявили о рисках протестов после выборов президента Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter